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Glumice Sloboda i Dragana Mićalovićdobro su poznate domaćoj javnosti i kroz najgledanije domaće TV serije pronašle su put do miliona domova. O popularnoj Slobodi, koja danas važi za jednu od najcenjenijih glumica na ovim prostorima, kao i o njenoj mlađoj sestri Dragani, do danas je napisano mnoštvo tekstova i urađeni su brojni intervjui. Međutim, malo ko zna da one imaju i treću, stariju sestru Mirjanu, o kojoj se u javnosti retko piše.

Sloboda i Mirjana Mićalović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za razliku od Slobode i Dragane koje su krenule dobro utabanom stazom svog pokojnog oca, čuvenog glumca Dragana Mićalovića, Mirjana nije deo javnog života. Najstarija sestra Mićalović ne voli previše da se eksponira u javnosti i svoj život vodi daleko od svetala pozornice i kamera, zbog čega i ne čudi što se o njoj napiše tek po koja reč.

Ipak, ono što je evidentno jeste da je Mirjana prava lepotica, baš kao i njene slavne sestre. Sve tri sestre Mićalović su svoju nestvarnu lepotu nasledile od majke Milice. Mlađa sestra Dragana je svojevremeno na društvenim mrežama pokazala kako im izgleda majka, što je obradovalo mnoge fanove, budući da se Milica – za razliku od svog pokojnog supruga – takođe ne bavi javnim poslom.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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