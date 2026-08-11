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Kada je Tom Holand sa samo 19 godina izabran za novog Spajdermena, bio je mladi glumac sa svega nekoliko većih uloga iza sebe. Deset godina kasnije situacija izgleda potpuno drugačije. Holand je odrastao zajedno sa svojim Piterom Parkerom, a jedna scena iz novog filma „Spajdermen: Novi dan“ sada je privukla posebnu pažnju gledalaca.

Razlog? Tridesetogodišnji Holand u filmu se pojavljuje bez majice, a njegova fizička transformacija izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Od mršavog tinejdžera do znatno mišićavijeg Spajdermena

Holand je bio znatno mlađi od svojih prethodnika kada je preuzeo ulogu Spajdermena. Tobi Megvajer imao je 26 godina kada je počela njegova era Spajdermena, dok je Endru Garfild imao 27 kada je debitovao u filmu „The Amazing Spider-Man“.

Holandova priča zato je donekle drugačija. Publika ga je prvi put upoznala kao tinejdžera, a deo gledalaca praktično je odrastao zajedno sa njegovom verzijom Pitera Parkera. U filmu „Spajdermen: Novi dan“ nekoliko scena pokazuje koliko se Holand fizički promenio. Najviše pažnje izazvala je scena u kupalištu, u kojoj se Spajdermen bez majice susreće sa Jelenom, novom vođom grupe New Avengers, koju glumi Florens Pju.

Internet primetio transformaciju

Nakon izlaska filma društvene mreže preplavile su reakcije gledalaca na Holandov izgled. Posebno su isticali razliku između vitkog tinejdžera kojeg su upoznali pre desetak godina i današnjeg, znatno mišićavijeg Spajdermena.

Jedan 21-godišnji obožavalac, koji Holandovu karijeru prati od njegovih početaka u Marvelovom svetu, rekao je da mu glumčeva transformacija deluje kao svojevrsno odrastanje njegove verzije Spajdermena.

Publika se, objasnio je, navikla da gleda Holanda kao energičnog i vitkog srednjoškolca, zbog čega njegova transformacija u novom filmu još više dolazi do izražaja. Za njega je to i dokaz koliko je Holand posvećen razvoju lika kojeg glumi već gotovo deceniju.

Holand je već najavio da želi da nabaci mišiće

Promena nije slučajna. Holand je još prošle godine za magazin „Men's Health“ govorio o tome da želi da promeni način na koji njegovo telo izgleda u kostimu Spajdermena.

Objasnio je da kostimi u filmovima često imaju dodatna punjenja kako bi glumac izgledao mišićavije, a zatim se koriste i vizuelni efekti kako bi sve izgledalo prirodnije. Njegov cilj bio je da izgradi dovoljno mišića da takva pomoć više ne bude potrebna.

Tada je otkrio i da želi da dobije na mišićnoj masi i dodatno definiše trbušne mišiće.

„Voleo bih da imam osam pločica“, rekao je.

Otkrio je i kako trenira

Holand je sa trenerom osmislio zahtevnu rutinu vežbi sa sopstvenom telesnom težinom. Trening uključuje zgibove, propadanja, sklekove, trbušnjake i čučnjeve, a broj ponavljanja povećava se iz kruga u krug.

Počinje sa jednim zgibom, dva propadanja, tri skleka, četiri trbušnjaka i pet čučnjeva. Broj ponavljanja zatim postepeno raste sve do deset zgibova, 20 propadanja, 30 sklekova, 40 trbušnjaka i 50 čučnjeva, nakon čega se cela lestvica odrađuje unazad. Holand je trening opisao vrlo jednostavno – kao „čudovište od treninga“.

Za scenu se čak i dehidrirao

Holand je naknadno otkrio još jedan detalj o sceni koja je privukla toliku pažnju. Kako bi mu mišići bili što izraženiji, pre snimanja namerno je smanjio unos vode. Rekao je da je zbog toga bio prilično razdražljiv, a iskustvo je opisao kao vrlo neprijatno.

Društvene mreže imaju novu opsesiju

Čini se da se trud isplatio, barem kada je reč o reakcijama publike. Scena je nakon izlaska filma počela masovno da se deli, a Iks i Instagram ispunili su komentari, mimovi i fotografije Holandove transformacije.

Deo publike posebno se zabavlja činjenicom da Spajdermen tokom scene i dalje nosi masku, ali ne i majicu, dok su drugi zaključili da je Holandova verzija superheroja definitivno odrasla.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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