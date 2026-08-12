Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Katerina je odlučna u nameri da zavede sultana Ahmeda Foto: Promo

Sadržaj 27. epizode

Na dvoru se održava velika proslava povodom venčanja sultanije Fahrije i Derviša, dok se istovremeno na dvor vraća sultanija Handan. Iako je povod za slavlje, među članovima dinastije i dalje vladaju tenzije. Ahmed jasno stavlja majci do znanja da joj nije oprostio postupke iz prošlosti, dok Handan priznaje svoju grešku i moli sina za oproštaj. U senci svečanosti, Dženet-kalfa suočava se sa istinom koja joj zauvek menja život - saznaje da iza njenog unakaženog lica stoji sultanija Safije. Dok joj se svet ruši, Kosem od nje zahteva da joj otkrije tajnu koja bi mogla da ugrozi položaj sultanije Safije.

Derviš-paša odlučuje da jednom zauvek prekine sa prošlošću i uništi osećanja koja ga vezuju za sultaniju Handan. Dok se sprema da ukloni braću Giraj, obećava sebi novi život i utehu u drugom srcu. Istovremeno, Kosem primećuje da Ahmed sve više pažnje poklanja Katerini i shvata da bi mogla da izgubi jedino što joj je najvažnije - njegovo srce. Odlučna da se bori za svoju ljubav, Kosem ne dozvoljava da je nova sultanova miljenica potisne.

Svi čekaju da saznaju pol Mahfiruzinog deteta Foto: Promo

Dok se u haremu vode borbe za naklonost i moć, stižu vesti da se Mahfiruze porađa. Ahmed sa nestrpljenjem iščekuje rođenje deteta, a svi se pitaju da li je u pitanju dečak ili devojčica. Dok neki žele novog princa, drugi se mole da da dete bude ženskog pola. Međutim, s druge strane dolazi do nestanka sultanije Fahrije. Dok Derviš pokušava da je pronađe pre nego što njen nestanak izazove još veći skandal, Kosem konačno saznaje tajnu koja će sve potpuno preokrenuti.

Kosem u toj tajni vidi priliku da konačno zada udarac sultaniji Safije. Ipak, Hadži-aga je upozorava da bez dokaza ne može da optuži sultaniju, zbog čega Kosem odlučuje da ga pronađe po svaku cenu, dok Dženet dobija zadatak da o svemu ćuti. Tajna koja bi mogla da promeni odnose snaga na dvoru sada je u Koseminim rukama.

Bonus video: