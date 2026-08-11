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Britanska glumica Lusi Dejvis otkrila je da joj je pre godinu i po dana dijagnostikovan rak dojke četvrtog stadijuma, koji se proširio na kosti.

Glumica (53) je vest dugo čuvala za sebe, a sada je odlučila da svoju priču podeli sa pratiocima na Instagramu. Uz video-snimak na kojem zvoni bolničkim zvonom, Davis je otkrila detalje svoje borbe sa bolešću.

Foto: Facebook

„Pre godinu i po dana dijagnostikovan mi je rak dojke četvrtog stadijuma, koji je metastazirao na kosti. Proširio se na kičmu, desni kuk i rebra“, napisala je glumica.

Kako je navela, bolest je neizlečiva, dok je za hemoterapiju, prema njenim rečima, bilo prekasno. Davis je ispričala i da je promenu na dojci koju je napipala u početku jedva primetila.

„Nije to bila klasična kvržica, više kao neka tvrda i veoma sitna tačka. Skoro da nisam ni otišla da je proverim. Zato želim da vam poručim – ne ignorišite ništa, proverite apsolutno sve“, napisala je.

Uprkos teškoj dijagnozi, glumica kaže da pokušava da iz svega izvuče neku pouku i da dane koji su joj preostali živi što ispunjenije.

„U svemu negativnom volim da pronađem neku pouku. Rak me u tom pogledu nije razočarao, mnogo sam naučila i na tome sam zahvalna“, poručila je Davis.

Otkrila je i da su bolovi ponekad neizdrživi, zbog čega povremeno mora da koristi invalidska kolica. Ipak, kaže da se ne plaši onoga što budućnost donosi.

„Pomirena sam sa tim što dolazi“, izjavila je glumica, dodajući da je čitava situacija, kako smatra, teža njenoj porodici nego njoj samoj.

Humor joj pomaže da se nosi sa bolešću

Posebno mesto u njenoj borbi zauzima humor. Davis je zamolila porodicu i prijatelje da nastave da se šale sa njom i da je ne tretiraju kao bolesnu osobu.

„Ništa vas ne čini bolesnijim od toga da se ljudi prema vama ponašaju kao da ste bolesni“, objasnila je.

Svoju emotivnu objavu zaključila je porukom podrške svima koji se suočavaju sa sličnim životnim izazovima.

„Rak od nas traži mnogo, i fizički i psihički. Svako ima pravo da kroz to prođe na svoj način“, poručila je glumica.