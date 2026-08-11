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Mina Čan, japanska influenserka, izvršila je samoubistvo tokom prenosa uživo 5. avgusta, u svojoj 25. godini.

Vest o njenoj smrti potvrdila je njena porodica putem objave na Instagram pričama 11. avgusta, navodeći da su uspeli da je vrate „kući” dva dana ranije, na dan kada bi proslavila 26. rođendan.

Influenserka koja je imala više od 300.000 pratilaca na svom u međuvremenu obrisanom TikTok nalogu i još 150.000 na Instagramu bila je poznata kao veliki fan K-pop grupe ENHYPEN. Na Instagramu je delila sadržaj posvećen stilu života, modi i kozmetici, a na njenom profilu bilo je navedeno da živi u Južnoj Koreji. Nakon njene smrti, snimci njenog lajvstrima, na kojima se vidi kako oduzima sebi život, masovno su se proširili internetom.

Prema pisanju korejskih medija The Korean Herald i The Chosun Daily, policijska stanica Jongsan potvrdila je da je Japanka u svojim dvadesetim godinama izvršila samoubistvo tokom lajvstrima iz svog stana u Seulu. Policija je pronašla devojku čije ime nisu zvanično objavili mrtvu oko 5:33 ujutru, preneli su ovi mediji. Nadležni organi nastavljaju istragu o njenoj smrti.

Sestra influenserke prva je podelila vest o njenoj smrti u objavi na Instagram pričama 5. avgusta, čiji su se snimci ekrana kasnije proširili mrežom.

„Moja voljena starija sestra, koja je uvek bila ljubazna i topla prema svima koje je upoznala, preminula je”, napisala je njena sestra, prema tim snimcima. „Neka počiva u miru.”

„Na kraju, želela bih da izrazim svoju najdublju zahvalnost svim prijateljima koji su bili ljubazni prema mojoj ćerki, svima koji su je podržavali i bodrili, kao i prijateljima koji su pomogli našoj porodici u ovom teškom trenutku”, zaključuje se u obaveštenju porodice.