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Fudbaler Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez konačno su izgovorili sudbonosno „da”.

Par je šokirao javnost zajedničkom objavom na Instagramu u utorak uveče, na kojoj se vide zlatne burme na njihovim domalim prstima. Opis fotografije glasio je „C❤️G” i sakupio je preko milion lajkova za samo nekoliko minuta.

Foto: Instagram

Očekivalo se da će Georgina (32) i Ronaldo (41) stati na ludi kamen na fudbalerovom rodnom ostrvu Madeiri tokom vikenda. Velika javna ceremonija koju su mnogi očekivali se nije dogodila, pa u ovoj fazi nije jasno da li su ti planovi ostvareni.

Jedino je sigurno da su uspeli da sve sačuvaju u najstrožoj tajnosti. Objava od utorka stigla je potpuno neočekivano, a komentari su bili prepuni oduševljenih obožavalaca.

1/7 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta

Ovako je Georgina govorila o veridbi

U intervjuu za špansko izdanje magazina ELLE, Georgina je uz dozu humora prokomentarisala impresivan prsten:

„Divan je. Najmanje što je mogao da mi ponudi nakon deset godina čekanja (smeh). Iskreno, kada me zaprosio, prsten mi uopšte nije bio u mislima.“

Dodala je da joj je trebalo vremena da shvati koliki dragulj drži u rukama:

„Trebalo mi je dosta vremena da procesuiram taj ogromni kamen. Bila sam toliko iznenađena da sam ga ostavila u sobi i nisam ga ni otvorila na dnevnom svetlu do sledećeg dana (smeh).“

Ljubav koja traje od 2016. godine

Ronaldo i Georgina su zajedno od 2016. godine, a važe za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih parova u svetu sporta i mode.

Fudbalska ikona ima petoro dece, od kojih dvoje sa Georginom– Alanu i Belu Esmeraldu. Njihova porodica često je u centru pažnje javnosti, a Georgina je godinama važan oslonac Ronaldu, kako u privatnom životu, tako i u karijeri.