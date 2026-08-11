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Jedan od najboljih svetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i influenserka Georgina Rodrigez venčali su se na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu, u Portugaliji.

Par je izgovorio sudbonosno „da” u utorak, na „intimnoj i privatnoj” ceremoniji kojoj je prisustvovalo njihovo petoro dece, godinu dana nakon što su se verili.

Venčali se Kristijano Ronaldo i Georgina rodrigez Foto: Instagram

Ronaldo je podelio vest da su se on i Georgina venčali posle deset godina veze tako što je na Instagramu objavio fotografiju njihovog venčanog prstenja. Predstavnik za medije slavnog fudbalera takođe je potvrdio ove vesti izjavom:

„Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se danas na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu u Portugaliji i sada su zvanično muž i žena. Ceremonija je bila privatan i intiman trenutak kom je prisustvovalo njihovo petoro dece", piše Dejli Mejl-

1/11 Vidi galeriju Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo vole se kao prvog dana Foto: Waleed Zein / AFP / Profimedia, Instagram, Printskrin/Instagram

Vest o venčanju stigla je samo nekoliko dana nakon što se verovalo da će se par venčati u katedrali u Funšalu, zbog čega se ispred crkve okupilo na hiljade obožavalaca. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se par uopšte neće tu venčati, a ceremonija je zapravo bila namenjena potpuno nepoznatom portugalskom paru sa Madeire, Fabiju Ramosu i Fatimi Nikol Kunji Tešeiri.