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Jedan od najboljih svetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i njegova dugogodišnja partnerka Georgina Rodrigez venčali su se na intimnom venčanju. Umesto gala proslave odabrali su skromnu ceremoniju.

Dok se u medijima najavljivala svadba godine, par je u tajnosti sklopio brak, a među gostima bilo je njihovo petoro dece koji su im bili najvažniji svedoci.

Ovaj datum je za par veoma važan jer su pre tačno godinu dana 11. avgusta ovekovečili svoju ljubav veridbom.

Venčali se Georgina i Ronaldo Foto: Instagram

Ljubavna priča Kristijana i Georgine

Par se upoznao dve godine nakon što se bivši igrač "Mančester junajteda" 2015. razišao od Irine Šajk. Kada su Ronaldo i Rodrigez u januaru 2017. prisustvovali svom prvom događaju kao par, dodeli najboljih FIFA fudbalskih nagrada u Nemačkoj, društvo im je pravio sin sportiste kojeg je dobio sa surogat majkom.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Georgina je radila u prodavnici čuvene modne marke kada su se upoznali.

Rodrigez je odrastala u Jaksi, malom gradu na severoistoku Španije i rođena je 27. januara 1994. Sanjala je da postane plesačica, ali i da živi raskošnim životom. Dok je radila kao asistent prodaje 2016. u madridskoj "Guči" prodavnici, njih dvoje su imali svoj bajkoviti susret, kada je kolega pitao da li ona može da ostane posle zatvaranja zbog klijenta. Nije ni znala da će to biti svetski poznata fudbalska zvezda.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta, Printskrin/Instagram, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Par je držao svoju vezu u tajnosti prvih nekoliko meseci, ali kada su ljudi saznali da se zabavljaju, fudbalski navijači su počeli masovno da se pojavljuju u "Gučiju". Toliko da se menadžer prodavnice plašio da će fanovi oterati bogatu klijentelu, a Rodrigez je otpuštena u decembru 2016. nakon samo osam meseci rada u radnji.

U roku od godinu dana njih dvoje su dobili svoje prvo zajedničko dete, Alanu Martinu, 12. novembra 2017. Uprkos glasinama da su se venčali na maloj ceremoniji u Maroku, njih dvoje se ipak nisu venčali. Doduše, Rodrigez ima "pečat odobrenja" Ronaldove majke, Marije Dolores dos Santos Aveiro.

Ovo je Ronaldu četvrto dete, nakon Kristijana Juniora i blizanaca Eve i Matea. U oktobru 2021. Ronaldo i njegova devojka su objavili da očekuju blizance: dečaka i devojčicu.

Dugo su čekali ovaj srećan događaj. Međutim, u aprilu 2022, Kristijano Ronaldo i Đorđina Rodrigez objavili su gubitak svog dečaka. Preživela je samo devojčica.