Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Večeras je u Sremskoj Mitrovici počelo 22. izdanje Međunarodnog festivala folklora „Srem folk fest“, koji će do 14. avgusta grad na Savi pretvoriti u veliku pozornicu igre, muzike, raskošnih nošnji i tradicije sa četiri kontinenta.

Prvo festivalsko veče održava se večeras na Žitnom trgu, među ostacima antičkog Sirmijuma, a tokom četiri dana publici će se predstaviti 18 folklornih ansambala iz 12 zemalja sveta.

Posebnu pažnju ove godine privlače ansambli iz Republike Koreje, Ekvadora i Sjedinjenih Američkih Država, koji prvi put učestvuju na ovom festivalu.

Foto: Kurir/D.Š.

Svako veče defile kroz Sremsku Mitrovicu

Jedan od najatraktivnijih delova „Srem folk festa“ i ove godine biće tradicionalni defile učesnika.

Svake festivalske večeri u 19.30 sati folkloraši će proći ulicama Sremske Mitrovice, dok je početak koncertnog programa na Žitnom trgu zakazan za 20.30 sati.

Šarene narodne nošnje, zastave zemalja učesnica, muzika i igra tako će četiri večeri biti deo slike centra grada, a organizatori očekuju nekoliko hiljada posetilaca.

Centralna festivalska pozornica postavljena je na Žitnom trgu, na prostoru koji manifestaciji daje posebno obeležje – folklorni ansambli nastupaju neposredno uz ostatke nekadašnjeg rimskog Sirmijuma.

Foto: Kurir/D.Š.

Gosti iz 12 zemalja sveta

„Srem folk fest“ tokom više od dve decenije izrastao je u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija Sremske Mitrovice, okupljajući folklorne ansamble iz različitih delova sveta.

Festival organizuje Kulturni centar „SirmiumArt“, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica.

Manifestacija je dobitnik priznanja „Najbolje iz Vojvodine“, član je CIOFF federacije i održava se pod patronatom Nacionalne komisije za UNESCO, sa ciljem očuvanja i predstavljanja nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Druženje i van festivalske scene

Ovogodišnje izdanje donosi i dodatni program za učesnike. Na Gradskoj plaži biće organizovan „Beach Sport Fest“, zamišljen kao sportsko-zabavno druženje gostiju festivala.

Cilj je da se učesnici iz različitih zemalja upoznaju i van scene, kroz sport, druženje i razmenu iskustava.

„Srem folk fest“ traje do 14. avgusta, a ulaz na festivalske programe je besplatan.

Tokom narednih večeri Sremska Mitrovica će tako ponovo biti mesto susreta različitih kultura – od Srema do Azije, Severne i Južne Amerike – uz muziku, igru i tradiciju na jednoj od najneobičnijih festivalskih pozornica u Srbiji.