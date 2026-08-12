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Olivera Balašević, udovica legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, često sa svojim pratiocima podeli delić svakodnevice, a ovog puta zavirila je iza vrata svog doma i pokazala kako izgleda jedan njen običan dan u kuhinji.

Plavokosa Olja pozirala je u toplom, prijatno uređenom prostoru sa kuhinjskim elementima u bež tonovima. Ipak, više od samog enterijera pažnju je privukla njena neobična kecelja, ukrašena motivima cveća i leptira, koja podseća na neku davno sačuvanu starinsku razglednicu.

Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

Olivera se potom bacila na pripremu ručka. Na maloj drvenoj dasci sitno je seckala svež peršun, dok se u drugom loncu već krčkao paprikaš bogat mesom i tamnim, aromatičnim sosom. Dok je jelo lagano spremala na staklokeramičkoj ploči, dodala je i narendanu limunovu koricu, dajući posebnu notu čitavom obroku.

Na trpezi se našlo i bareno testo, koje je Olivera pažljivo ocedila u upečatljivoj zlatnoj cediljki, a čitav prizor zaokružila je domaćim, sveže pečenim hlebom koji je sama isekla.

Uz snimke iz kuhinje, Olivera je poslala i jednostavnu, ali lepu poruku: „Sa željom da se od običnog dana napravi praznik“. Upravo ta atmosfera doma i svakodnevnih malih rituala oduševila je njene pratioce, koji su u komentarima nizali komplimente na račun i hrane i detalja iz njenog doma.

Olivera Balašević o porodici, uspomenama i počecima u kuhinji

Govoreći o knjizi „Ukus uspomena“, Olivera Balašević je za Kurir nedavno otkrila je koliko su njena lična sećanja i porodični život uticali na pisanje. Mirisi i ukusi za nju su neraskidivo povezani sa detinjstvom, domom i ljudima koje voli, zbog čega hrana u knjizi postaje svojevrsni jezik ljubavi i uspomena.

Olivera je govorila i o vrednostima kojima je učila svoju decu, posebno o značaju zajedništva i saosećanja. Prisjetila se i punoletstva sina Alekse, koji je 18. rođendan umesto klasične proslave organizovao u Dečjem selu u Sremskoj Kamenici. Kako kaže, trudili su se da svaki rođendan njihove dece nosi određenu poruku i pouku.

Foto: Robert Kliban

Otvoreno je govorila i o najtežim trenucima kroz koje je porodica prošla, posebno o periodu kada je njihova mlađa ćerka Jelena bila teško povređena. Svoje majčinsko iskustvo sažela je u snažnu rečenicu: „Ja sam majka troje dece koju sam četiri puta učila da hodaju.“ Istakla je i da su joj suprug Đorđe i deca tokom godina bili najveća podrška u pisanju.

Priseteći se početaka života u porodici Balašević, Olivera je otkrila i svoje prve kulinarske korake. U dom je, umesto miraza, donela sportske medalje, dok joj je svekar poklonio bakarnu modlu za kuglof. Prvi pokušaji nisu bili naročito uspešni, pa se našalila da je njena štrudla s makom izgledala kao da je mak nacrtan grafitnom olovkom. Vremenom je, ipak, usavršila kuvanje i stigla do svog „provincijalkinog kuglofa s višnjama“.

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