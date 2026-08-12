Odmor u najboljem društvu: Glumac nakon razvoda od koleginice iz Hrvatske pokazao kako provodi leto
Glumac Momčilo Otašević podelio je na društvenim mrežama niz porodičnih fotografija koje su privukle veliku pažnju njegovih pratilaca. Ovoga puta u centru nisu bili posao, snimanja ni nove uloge, već bezbrižni letnji trenuci koje provodi sa ćerkom Mašom i sinom Jakšom.
Na fotografijama se vidi opuštena porodična atmosfera i vreme koje glumac koristi da bude potpuno posvećen deci. Prizori oca sa mališanima brzo su izazvali brojne pozitivne reakcije, a pratioci su posebno komentarisali njihovu bliskost i spontanost.
Deca na prvom mestu
Otašević nikada nije skrivao koliko mu znači uloga oca. Ćerka Maša rođena je u avgustu 2018. godine, dok je Jakša na svet stigao krajem 2020.
Decu odgaja sa bivšom suprugom, hrvatskom glumicom Jelenom Perčin, a iako njegov posao podrazumeva česta snimanja, putovanja i promenljiv raspored, glumac je više puta isticao da slobodno vreme nastoji da sačuva upravo za porodicu.
U ranijim intervjuima govorio je i o tome da nije uvek jednostavno uskladiti glumačku karijeru sa roditeljskim obavezama. Ipak, pronašao je pravilo kojeg se, kako je objašnjavao, pridržava kad god može – kada se snimanje završi, posao ostavlja po strani.
Slobodni dani za Mašu i Jakšu
Vikende i dane bez poslovnih obaveza zato uglavnom provodi sa Mašom i Jakšom, bez dodatnog opterećenja obavezama koje može da ostavi za kasnije.
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