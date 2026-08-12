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Glumac Momčilo Otašević podelio je na društvenim mrežama niz porodičnih fotografija koje su privukle veliku pažnju njegovih pratilaca. Ovoga puta u centru nisu bili posao, snimanja ni nove uloge, već bezbrižni letnji trenuci koje provodi sa ćerkom Mašom i sinom Jakšom.

Na fotografijama se vidi opuštena porodična atmosfera i vreme koje glumac koristi da bude potpuno posvećen deci. Prizori oca sa mališanima brzo su izazvali brojne pozitivne reakcije, a pratioci su posebno komentarisali njihovu bliskost i spontanost.

Deca na prvom mestu

Foto: instagram/olicmom

Otašević nikada nije skrivao koliko mu znači uloga oca. Ćerka Maša rođena je u avgustu 2018. godine, dok je Jakša na svet stigao krajem 2020.

Decu odgaja sa bivšom suprugom, hrvatskom glumicom Jelenom Perčin, a iako njegov posao podrazumeva česta snimanja, putovanja i promenljiv raspored, glumac je više puta isticao da slobodno vreme nastoji da sačuva upravo za porodicu.

U ranijim intervjuima govorio je i o tome da nije uvek jednostavno uskladiti glumačku karijeru sa roditeljskim obavezama. Ipak, pronašao je pravilo kojeg se, kako je objašnjavao, pridržava kad god može – kada se snimanje završi, posao ostavlja po strani.

Slobodni dani za Mašu i Jakšu

Foto: instagram/olicmom

Vikende i dane bez poslovnih obaveza zato uglavnom provodi sa Mašom i Jakšom, bez dodatnog opterećenja obavezama koje može da ostavi za kasnije.

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