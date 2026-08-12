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Obožavaoci filma "Đavo nosi Pradu" uskoro će moći da se približe svetu Mirande Pristli na jedan sasvim neobičan način. Umesto da samo gledaju raskošne modne kombinacije na ekranu, moći će da pokušaju da ih kupe.

U pitanju su autentični kostimi i modni dodaci korišćeni tokom snimanja filma "Đavo nosi Pradu 2", a iza čitave humanitarne akcije stoji Meril Strip, koja se nakon dve decenije vratila ulozi legendarne modne urednice. Aukciju će organizovati Christie’s, a licitiranje će biti otvoreno od 1. do 15. septembra, piše Deadline.

Meril Strip u filmu Đavo nosi Pradu Foto: UPI / Newscom / Profimedia

Posebnu težinu ovoj prodaji daje činjenica da neće biti reč samo o kolekcionarskim predmetima. Novac prikupljen aukcijom biće prosleđen Komitetu za zaštitu novinara i Savetu modnih dizajnera Amerike, odnosno organizacijama koje podržavaju slobodu medija i razvoj američke modne industrije.

Na spisku se nalaze komadi koje će ljubitelji filma bez problema prepoznati. Jedan od njih je upečatljiva jakna sa resama modne kuće Dries Van Noten, koju je nosila Miranda Pristli. Tu su i odeća koju su na ekranu nosile En Hatavej i Emili Blant, kao i efektna haljina od perja koju je u filmu nosila Lejdi Gaga.

Među predmetima koji će privući posebnu pažnju nalazi se i čuveni kobaltno-plavi džemper povezan sa likom Endi Saks, koju ponovo tumači En Hatavej.

Meril Strip je povodom humanitarne akcije pozvala publiku da se uključi u licitiranje.

1/9 Vidi galeriju Đavo nosi Pradu Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, The Disney Studios, Macall Polay/© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved., Printscreen/Youtube/Vogue

"Molim vas, pridružite nam se dok slavimo istinu i lepotu, lepotu i istinu! Globalna aukcija spektakla ‘Đavo nosi Pradu’, sa cipelama, torbama, haljinama i glamuroznim iskustvima, uživo putem Christie’s, biće održana u korist Komiteta za zaštitu novinara i Saveta modnih dizajnera Amerike! Sredite se za jesen i licitirajte velikodušno", kazala je ona.

Za one koji ne budu mogli ili želeli da učestvuju u samoj aukciji, biće organizovana i javna izložba. Od 8. do 13. septembra posetioci će u prostorijama Christie’s u Njujorku moći besplatno da pogledaju predmete koji će se naći u prodaji.

En Hatavej na setu filma Đavo nosi Pradu Foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom Nedelje mode u Njujorku, biće održana i posebna humanitarna večera, odnosno događaj sa aukcijom uživo zakazan za 10. septembar. Na njemu će se, osim modnih komada, licitirati i za iskustva inspirisana filmom.

Nastavak filma, koji je u bioskope stigao ove godine, ponovo je okupio glavnu glumačku postavu. Pored Meril Strip, u svojim prepoznatljivim ulogama pojavili su se En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči, dok su se priči pridružila i nova imena.

Radnja nastavka smeštena je dve decenije nakon događaja iz prvog filma i ponovo donosi Mirandu Pristli u svet mode koji se u međuvremenu značajno promenio. Ovoga puta, tradicionalni modni mediji suočavaju se sa novim poslovnim okolnostima, dok se odnosi između nekadašnjih kolega i saradnika ponovo komplikuju.

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