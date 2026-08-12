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Jedna turistkinja iznenadila se tokom provoda u noćnom klubu na Ibici kada je u gužvi ugledala američkog glumca Zeka Efrona. Popularno špansko ostrvo poznato je po letovanjima i burnom noćnom životu, a često ga posećuju i brojne svetske zvezde.

Turistkinja je na Instagramu objavila snimak i napisala: „Zek Efron opušteno partijao sinoć u Hi Ibici na nastupu Doma Dole, ne verujem – bio je tamo, na nekih pet metara od mene.“

Na snimku se vidi glumac sa kačketom i sunčanim naočarima kako pleše uz pesmu koja se našla na saundtreku njegovog filma „We Are Your Friends“ iz 2015. godine. Efron u filmu glumi Kola Kartera, 23-godišnjaka koji je odustao od fakulteta i pokušava da se probije kao DJ, sa ambicijom da postane uspešan muzički producent.

Snimak je nastao tokom nastupa australijskog DJ-a Doma Dole, koji petkom ima rezidenciju u poznatom klubu Hi Ibica. Efron se zabavljao u publici sa prijateljima, a prema navodima, imao je pristup i bekstejdžu.

Objava je prikupila gotovo 850 komentara i podeljena je 350 puta, a reakcije su bile različite. „Svaka mu čast“, napisao je jedan korisnik, dok je druga osoba komentarisala: „Razočarala sam se kada sam ga upoznala jer je tako sitan.“

Treći korisnik primetio je da Efronovo prisustvo na takvom mestu zapravo i nije toliko neobično: „Realno, glumio je glavnog DJ-a u filmu 'We Are Your Friends', a ovo je bila jedna od glavnih pesama. Ima opravdanje.“

Drugi su, međutim, kritikovali snimanje glumca bez njegovog pristanka. „Možemo li prestati da snimamo ljude dok se zabavljaju? Čak i ako su slavni“, napisao je jedan korisnik.

Gde je Zek Efron danas?

Prema pisanju Daily Mail-a, Efron već nekoliko godina veliki deo vremena provodi u Australiji, gde navodno nadzire izgradnju nove ekološki održive kuće. U Bajron Beju preselio se početkom 2020. godine, tokom pandemije, nakon što je prodao kuću u Los Anđelesu.

Efron se i dalje intenzivno bavi treninzima, ali istražuje i različite metode oporavka od fizičkih napora kojima se izlagao zbog pojedinih filmskih uloga.

Početkom juna objavio je na Instagramu da će glumiti i biti izvršni producent nove dramske serije „Angel Heart“ za HBO. „Čast mi je da radim na ovome sa HBO-om i A24. Idemo!“, napisao je uz objavu.

(Kurir.rs/ Index)

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