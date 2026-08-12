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Glumac Henri Fonda bio je jedna od najvećih zvezda američke filmske industrije 20. veka sa karijerom koja je trajala preko pola veka.

Mnogima je najpoznatiji po filmovima kao što su "Plodovi gneva", "Bilo jednom na Divljem zapadu", "Mladi g. Linkoln" i mnogi drugi, no, iza stamenog, uzdržanog i naizgled nepokolebljivog glumačkog izraza krio se čovek koji je mučio bitku sa sopstvenim "demonima" od najranijih dana.

Majka mu umrla kada je bio dečak

Henri je imao samo 10 godina kada mu je majka Elma preminula skokom sa prozora. Kao da samoubistvo majke nije bilo dovoljno teška trauma, zla kob nastavila je da pritiska dom Fondinih kada je njegov jedanaestogodišnji sin Piter umalo izgubio život u nesreći s oružjem.

Sin mu se umalo upucao

Dečak je imao samo 11 godina kada se slučajno upucao. Metak mu je prošao kroz stomak, srce mu je na kratko stalo na operacionom stolu, a u bolnici je proveo mesece oporavljajući se.

Nažalost, Henri je bio težak čovek koji nije pokazivao emocije, te je nehotice postao otac kog je i sam toliko prezirao, a teži kraj izvukla su njegova deca, ćerka Džejn Fonda i sin Piter, kojem je naročito teško palo što ga otac nikad nije mazio, niti mu je rekao da ga voli.

1/7 Vidi galeriju Džejn Fonda Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, - / Universal images group / Profimedia

Samoubistvo žene kao razlog mržnje sina

Lošem odnosu oca i sina doprinelo je i samoubistvo majke Frensis za koje je Piter direktno krivio oca. Sve je usledilo nakon što je Frensis otkrila da je Henri vara. Doživela je nervni slom, a kako je i ranije imala mentalne probleme, završila je u sanatorijumu gde je 1950. preminula.

Najstrašnije je što joj je Henri tražio razvod još dok je Frensis bila u bolnici jer je želeo da se što pre oženi ljubavnicom Suzan Blanšar koja mu je kasnije i postala naredna žena. Zbog svega, njegova supruga je u bolnici presekla sebi grkljan žiletom na svoj 42. rođendan.

Henri je zbog ovog čina imao ogromnu krivicu, te je godinama krio od dece kako im se majka ubila. Govorio je da je umrla od srčanog udara, a pet godina kasnije, Piter je slučajno otkrio istinu.

To je samo bio razlog više da sa ocem ima loš odnos gotovo do njegove smrti. Inače, Piter je tokom 1960-ih postao jedno od zaštitnih lica kontrakulture i hipi pokreta krunisano kultnim filmom "Goli u sedlu". Henri, iako politički liberalan, bio je pripadnik stare holivudske garde i tradicije, pa je generacijski jaz i Piterovo konzumiranje droga samo produbilo konflikt.

Piter je ušao u glumu uglavnom tražeći očevo odobrenje i potvrdu vrednosti, ali ga je retko dobijao. Henri je često kritikovao Piterov glumački rad ili ostajao ravnodušan prema njegovim uspesima.

Ipak, sve se promenilo pred kraj Henrijevog života, kada se razboleo. Uprkos problemima, Piter ga je posećivao, a u jednom od poslednjih razgovora uspeo je da mu kaže da ga voli, na šta je njegov otac zaplakao i izgovorio konačno da i on voli njega. Piter je kasnije isticao da mu je taj trenutak doneo mir, iako je cena bila decenijski hladan odnos.

(Kurir.rs/Mondo)

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