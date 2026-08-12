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Nikolas Holt igraće Gilderoja Lokharta u drugoj sezoni HBO-ove TV serije "Hari Poter", saznaje Variety.

Dugo iščekivana serija trebalo bi da počne da se prikazuje 25. decembra na HBO-u i HBO Maxu, a prva sezona pratiće radnju prvog romana iz serijala, "Hari Poter i Kamen mudrosti". Serija je već dobila odobrenje za drugu sezonu, koja će biti zasnovana na knjizi "Hari Poter i Dvorana tajni".

Lokhart je jedan od centralnih likova "Dvorane tajni". Na početku knjige on je poznati čarobnjak, slavan po brojnim herojskim podvizima koje je opisao u nekoliko knjiga, ali je istovremeno izuzetno arogantan i sujetan. Postaje novi profesor Odbrane od mračnih veština na Hogvortsu, ali ubrzo postaje jasno da nije dorastao tom poslu.

Lokharta je prethodno igrao Kenet Brana u filmskoj adaptaciji "Dvorane tajni" iz 2002. godine.

Kenet Brana kao Gilderoj Lokhart Foto: 1492 Pictures / Heyday Films / AFP / Profimedia

Ovo će biti Holtovo najnovije pojavljivanje u velikoj filmskoj franšizi. Prethodno je igrao doktora Hanka Mekoja, odnosno Zver, u nekoliko filmova iz serijala "Iks-Men", dok trenutno tumači lik Leksa Lutora u filmovima DC studija u režiji Džejmsa Gana. Tu ulogu prvi put je odigrao u filmu "Supermen" iz 2025. godine, a ponoviće je i u nastavku "Čovek od sutrašnjice", koji bi trebalo da bude objavljen 2027. godine.

Holt je poznat i po ulogama u filmovima “Mad Max: Fury Road,” “Nosferatu,” “Juror #2,” “The Menu,” i “Renfield.” Na televiziji je prethodno glumio u hvaljenoj Hulu seriji The Great,”, za koju je dobio nominaciju za Emi i dve nominacije za Zlatni globus. Takođe je igrao Lutora u drugoj sezoni serije “Peacemaker”, a jednu od prvih zapaženih uloga ostvario je u britanskoj tinejdžerskoj seriji "Skins".

Nikolas Holt Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Snimanje druge sezone "Harija Potera" trebalo bi da počne ove jeseni. Naslovnu ulogu igraće Dominik Meklaflin, dok će Arabela Stenton i Alaster Staut tumačiti Hermionu Grejndžer i Rona Vizlija. U glumačkoj postavi su i Džon Litgou kao direktor Hogvortsa Dambldor, Dženet Mektir kao profesorka Mekgonagal, Papa Esijedu kao Snejp i Nik Frost kao Rubeus Hagrid.

Džon Braun, scenarista prve sezone adaptacije, unapređen je i biće ko-showrunner druge sezone. Pridružiće se dosadašnjoj showrunner-ki i kreatorki serije Frančeski Gardiner. Gardiner je izvršna producentkinja zajedno sa rediteljem Markom Majlodom. Autorka "Harija Potera" Dž. K. Rouling takođe je izvršna producentkinja, zajedno sa Nilom Blerom i Rut Kenli-Lets iz kompanije Brontë Film and TV, kao i Dejvidom Hejmanom iz Heyday Films. Studio je Warner Bros. Television.

(Kurir.rs/ Variety)

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