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Dženifer Lopez ne odustaje od rođendanskog slavlja, a svojim najnovijim modnim izdanjem još jednom je pokazala zbog čega decenijama važi za jednu od najvećih modnih ikona među svetskim zvezdama. Pevačica i glumica, koja je 24. jula napunila 57 godina, objavila je fotografije sa retro inspirisanog snimanja na kojem je pozirala u belom satenskom bikiniju i još jednom privukla pažnju svojim prepoznatljivim stilom.

Ovoga puta nije izabrala klasičan minijaturni bikini kakav smo imali priliku da vidimo tokom njenih ranijih odmora. Umesto toga, Dženifer je otišla korak dalje i jednostavan kupaći kostim pretvorila u kompletan modni trenutak inspirisan glamuroznim pedesetim godinama prošlog veka.

Beli bikini od satena savršeno je pratio njenu figuru, dok su detalji učinili da čitav izgled podseća na stare holivudske editorijale i kultne pin-up fotografije. Uz bikini je ponela cipele sa tufnastim dezenom, velike tamne naočare za sunce i maramu vezanu oko glave, čime je dobila retro estetiku koja izgleda razigrano, ženstveno i veoma glamurozno.

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Upravo je u tome i najveća čar ovog izdanja. Iako je bikini sam po sebi veoma jednostavan, način na koji ga je Lopez stilizovala potpuno menja utisak. Umesto tipičnog letnjeg izdanja koje bi moglo da se vidi na bilo kojoj plaži, dobili smo izgled koji više podseća na modni editorijal.

Saten dodatno doprinosi luksuznom utisku, jer beli materijal dobija nežan sjaj i deluje elegantnije od klasičnih kupaćih materijala. Retro marama i naočare daju mu dozu starog Holivuda, dok tufnaste cipele unose razigranost i podsećaju na estetiku pedesetih.

Lopez je tako spojila nekoliko elemenata koji su karakteristični za pin-up estetiku, ali ih nije doslovno prenela u savremeni trenutak. Upravo zbog toga rezultat ne izgleda kao kostim, već kao moderna interpretacija jednog od najprepoznatljivijih modnih stilova prošlog veka.

Dženifer Lopez slavi „Leo sezonu“

Fotografije su se pojavile u trenutku kada Lopez nastavlja svoju produženu rođendansku proslavu. Pevačica je 24. jula proslavila 57. rođendan, a tokom prethodnih nedelja delila je različite trenutke sa svojih letnjih avantura i rođendanskih slavlja.

Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Uz nove fotografije, Lopez je napisala kratko: „Leo season continues“, odnosno „Sezona Lava se nastavlja“, jasno se osvrćući na svoj horoskopski znak.

Iako je rođendan odavno prošao, čini se da za Lopez slavlje još nije završeno. Umesto jednog dana posvećenog rođendanu, ona je od svog 57. rođendana napravila čitavu sezonu, a svaki novi izgled postao je još jedan razlog da se o njenom stilu govori.

Posebno je zanimljivo što se za ovu priliku odlučila upravo za retro estetiku. Moda pedesetih poslednjih godina ponovo dobija svoje mesto u savremenom stilizovanju, ali Lopez je pokazala kako se takav trend može nositi bez gubljenja ličnog pečata.

Njena kombinacija belog satenskog bikinija, marame, naočara i tufnastih cipela zapravo funkcioniše zato što je istovremeno nostalgična i potpuno savremena. To je ona vrsta izgleda koja ne zahteva mnogo komada da bi ostavila snažan utisak.

A ako postoji nešto što Dženifer Lopez očigledno zna da uradi, to je upravo to - da i najjednostavniji letnji komad pretvori u scenu koja izgleda kao da pripada naslovnoj strani modnog magazina.

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