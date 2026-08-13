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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem ne odustaje od toga da se osveti sultaniji Safije Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 28. epizode

U 28. epizodi „Sultanije Kosem“ nestanak Mehmeda Giraja i sultanije Fahrije pokreće hitnu potragu, dok Kosem koristi situaciju kako bi razotkrila sultaniju Safije. Sultan Ahmed počinje da sumnja u verziju priče koja je njemu preneta, dok se Kosem suočava sa novom suparnicom kada Katerina, kao sultanova miljenica, dobija mesto u njenim odajama.

Mehmed Giraj pokušava da spase brata Šahina, ne sluteći da je u pitanju Derviševa zamka. Kada se braća nađu u njegovim rukama, Derviš postavlja težak uslov za njihovo oslobađanje - traži sultaniju Fahrije. Njena tajna tako dolazi u opasnost, a njen povratak na dvor ne znači i kraj njenih nevolja.

Beg sultanije Fahrije je osuđen na propast Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Dok se na dvoru slavi rođenje princa Osmana, Ahmed se suočava i sa sve ozbiljnijom pobunom u Anadoliji. Pred njim su teške odluke, dok se pitanje kako zaustaviti pobunjenike sve više nameće kao velika pretnja carstvu.

U međuvremenu, Safije saznaje istinu o Fahrije i njenom pokušaju da pobegne. Dok majka pokušava da uteši ćerku i ubedi je da zaboravi prošlost i prihvati život koji joj se nudi, na dvor stižu nove zabrinjavajuće vesti za sultaniju Halime - zbog rođenja princa Osmana sve je veći pritisak da se odluči o sudbini princa Mustafe.

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