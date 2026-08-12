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Pet meseci nakon smrti glumca Roberta Karadina, njegova porodica odlučila je da odgovore potraži pred sudom. Deca poznatog glumca podnela su tužbu protiv upravnog odbora Univerziteta Kalifornije, tvrdeći da je tokom njegovog lečenja u neuropsihijatrijskoj ustanovi UCLA bilo ozbiljnih propusta.

Sudski postupak pokrenut je 7. avgusta, a među navodima u tužbi nalaze se tvrdnje o protivpravnoj smrti, kao i o zanemarivanju i zlostavljanju starije osobe.

Karadin, kojeg publika pamti kao Luisa Skolnika iz filmskog serijala „Osveta štrebera“, ali i kao Sema Makgvajera iz serije „Lizi Makgvajer“, početkom godine je sam potražio stručnu pomoć zbog suicidalnih misli.

Sam zatražio hospitalizaciju

Foto: Carla Van Wagoner / Alamy / Profimedia

Prema ranije objavljenim podacima mrtvozornika okruga Los Anđeles, glumac je 16. januara primljen u neuropsihijatrijsku bolnicu Resnik, koja posluje u okviru UCLA.

To nije bio njegov prvi boravak u toj ustanovi. Samo nekoliko dana ranije već je bio hospitalizovan, ali je potom otpušten.

Kada se ponovo vratio u bolnicu, prema tvrdnjama porodice, verovao je da dolazi u sredinu u kojoj će biti zaštićen i u kojoj će dobiti pomoć koja mu je bila potrebna.

U sudskim dokumentima porodica navodi da je Karadin osećao olakšanje kada je ponovo primljen na zatvoreno psihijatrijsko odeljenje, jer je očekivao da će se nalaziti pod stalnim nadzorom stručnog osoblja.

Porodica sumnja na ozbiljne propuste

Međutim, upravo način na koji je tretiran tokom boravka u ustanovi sada je u centru sudskog spora.

Porodica tvrdi da mere nadzora nisu sprovođene onako kako je bilo predviđeno i da je u periodu kada je Karadinu bila potrebna posebna pažnja došlo do niza propusta.

Posebno se ukazuje na pitanje bezbednosti pacijenta i na to da li su zaposleni učinili sve što je bilo neophodno kako bi sprečili tragediju.

Robert Karadina Foto: Peacock / Everett / Profimedia

U tužbi se, prema pisanju američkih medija, iznose i tvrdnje da određene procedure nisu bile poštovane dosledno, kao i da je bilo nepravilnosti u vođenju evidencije tokom njegovog boravka.

Robert Karadin preminuo je 23. februara 2026. godine, u 71. godini.

Njegova porodica ovim postupkom traži odštetu, ali i odgovore na pitanje da li je njegova smrt mogla da bude sprečena da su, kako tvrde, sve propisane mere bile sprovedene na odgovarajući način.

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