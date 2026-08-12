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Slavna manekenka Kejt Mos (52) letuje na Formenteri, španskom ostvru, gde su je pronašli paparaci, kako uživa na jahti sa ćerkom Lilom Grejs Mos (23). Mnogi porede modnu zvezdu i njenu naslednicu tvrdeći da izuzetno liče, a još veću pažnju je privukao izgled čuvene Britanke u kupaćem kostimu.

Kejt Mos koja je 1988. počela da se bavi manekenstvom, a 2004. se povukla sa modnih pista (s vremena na vreme se vrati staroj profesiji) pozirala je tokom svoje karijere mnogo puta u kupaćem kostimu.

Bilo je to vreme njene dominacije kao supermodela, a i danas kao jedna od najpoznatijih manekenki u istoriji, privlači interesovanje svetske javnosti pa su fotografije sa Formentere napravile pravi bum na Instagramu.

"Premršava je", "Kost i koža. Dajte joj hamburger da pojede", "Jedi, pobogu, jedi", komentarišu izgled slavne Kejt Mos a ističu i da je njena ćerka Lili suviše mršava: "Da li imaju lance na frižideru?", "Moraju više da jedu - eto rečeno je to".

Komentari su bukvalno podeljeni, pa su na suprotnoj strani od ovakvih opaski komplimenti i odbrana koji glase: "Kejt Mos je u 52. godini prelepa", "Zašto ljudi odmah kritikuju nekog zbog izgleda? Nije njihovo telo niti njihova briga", "Lepotice su. Ko govori negativno o njima, govori o sebi". Jedna žena je dodala: "Svi stare":

Pravilo 80/20 ključ njene ishrane

Kejt Mos je devedesetih bila poznata po nezdravom načinu života. U međuvremenu je promenila navike što pokazuju njen način ishrane i treniranja.

Čuvena manekenka svoj jelovnik osmišljava uz pomoć pravila 80/20 što znači da tokom 80 odsto vremena jede isključivo neobrađenu hranu, dok 20% vremena dopušta sebi omiljene poslastice bez griže savesti. Za doručak najčešće bira banane i omlet, koji joj daju stabilnu energiju i ubrzavaju metabolizam.

Ranije je izbegavala povrće, a danas redovno pije zeleni detoks sok i za ručak bira bogate, hranljive salate. Kada kuva kod kuće, najradije priprema tradicionalno britansko pečenje, piše australijsko izdanje Vogue.

Kejt Mos svakog dana vežba aštanga jogu ili pilates. U teretanu odlazi tri puta nedeljno. Radi kružne treninge sa lakšim tegovima i velikim brojem ponavljanja zbog tonusa mišića.

Trening počinje zagrevanjem na traci za trčanje, a kada ima više energije, prelazi u brži džoging. Kad god je na svom imanju u Kotsvoldsu, nađe vremena za plivanje u jezeru ili reci, u čemu posebno uživa, kako se navodi na sajtu marieclaire.co.uk.

Ružina voda, meditacija i joga

Kejt Mos čiji je put do vrha svetske mode bio prožet brojnim kontroverzama, neguje se kombinacijom starih, holivudskih trikova i holističkog velnesa, sa posebnim akcentom na hidrataciju, limfnu drenažu i njen sopstveni brend Cosmoss.

Dobro je poznat njen trik protiv jutarnje nadutosti - potapanje lica u činiju punu leda i kolutova svežeg krastavca. Pojašnjenja radi, ledena voda trenutno zateže kožu, skuplja pore, smanjuje crvenilo i podstiče cirkulaciju.

Posle nežnog čišćenja lica, koristi ružinu vodu kao tonik koji dodatno zateže kožu. Nakon toga nanosi hranljiva ulja za lice, a umasira ih pomoću Gua Sha alata ili žad rolera koje nosi svuda sa sobom. Takve masaže koristi za limfnu drenažu, izbacivanje toksina i smanjenje napetosti u mišićima lica. Koristi kreme i serume svog brenda, obogaćene CBD uljem i ovsenom mahovinom, koji smiruju upale i dubinski obnavljaju kožu, piše Vogue.

U mladosti je obožavala sunčanje, danas je opreznija i uvek koristi zaštitni faktor SPF 50, dok se izlaže suncu.

Poznata je i njena rutina sa čajevima.Kejt Mos svako jutro započinje biljnim čajevima za alkalizaciju organizma, a tri puta godišnje praktikuje detoksikaciju isključivo ceđenim sokovima u trajanju od nedelju dana, navodi se na sajtu graziamagazine.com.

Slavna manekenka dan započinje desetominutnom meditacijom i jogom što joj pomaže da se izbori sa stresom. Pored brojnih prirodnih metoda, koristi i savremene kućne aparate za crvenu LED svetlosnu terapiju kako bi stimulisala kolagen.

(Kurir.rs/Žena)

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