Slušaj vest

Glumica Nataša Ninković napravila je predah od poslovnih obaveza i pokazala kako izgledaju njeni letnji dani daleko od reflektora, kamera i pozorišne scene.

Sa pratiocima na društvenim mrežama podelila je trenutke sa mora, gde je uživala u vožnji brodićem, a posebnu pažnju privuklo je njeno potpuno prirodno izdanje. Nataša je pozirala sa mokrom kosom i bez šminke, još jednom pokazavši da joj za upečatljiv izgled nisu potrebni profesionalna šminka i pripreme kakve prate javna pojavljivanja.

Prirodno izdanje

Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Glumica, koju publika već godinama smatra jednom od najlepših žena domaće glumačke scene, ovoga puta odlučila je da pokaže sasvim opuštenu stranu sebe.

Bez scenske šminke i glamurozne frizure, Nataša je uživala na moru, a fotografije su pokazale da se njen izgled van kamera gotovo i ne razlikuje od onoga na koji je publika navikla tokom javnih događaja.

Letnji odmor za Natašu tradicionalno je povezan i sa njenim rodnim Trebinjem, gde rado provodi deo leta i okuplja porodicu i prijatelje.

Bez opsesije izgledom

Iako se njen izgled godinama komentariše, Nataša je ranije otvoreno govorila da lepoti ne pristupa kao obavezi niti želi da joj fizički izgled postane opsesija.

U razgovoru za magazin Elle objasnila je da se trudi da neguje ono što ima, ali da pojam negovanosti za nju ima mnogo šire značenje.

Pogledajte fotografije Nataše Ninković sa suprugom:

1/7 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Foto: NatasaNinkovic/Instagram, Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic, Damir Dervišagić

- Nisam previše opterećena spoljašnjošću i utiskom koji ona ostavlja, trudim se da održavam ono što imam - rekla je tada glumica, dodajući da negovanost podrazumeva brigu o „mozgu, duši, telu i spoljašnjoj kozmetici“.

O estetskim korekcijama govorila otvoreno

Ninkovićeva nikada nije zastupala ni stav da žena po svaku cenu mora da izbegava estetske zahvate. Ranije je govorila da nema ništa protiv plastičnih operacija ukoliko su umerene i ukoliko će nekom pomoći da se oseća bolje.

Otkrila je i da je svojevremeno razmišljala o korekciji podočnjaka, ali da to tada nije uradila jer joj nisu smetali dovoljno da bi uticali na njeno samopouzdanje. Istovremeno je naglasila da preferira prirodan izgled i da joj preterane korekcije nisu bliske.

Video: Ovako je Nataša Ninković proslavila 50. rođendan