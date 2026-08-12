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Alesandra Ambrozio(45) i australijski dizajner nakita te bivši model Bak Palmer (44) podigli su svoju vezu na viši nivo.

Brazilska manekenka otkrila je u utorak na Instagramu da ju je partner zaprosio nakon gotovo dve godine ljubavi.

"Izabrala bih te u ovom životu i u svakom drugom. Za zauvek, ljubavi moja", napisala je uz fotografije romantičnog trenutka.

Alesandra Ambrozio, Bak Palmer Foto: printscreen/instagram/alessandraambrosio

Palmer je za prosidbu odabrao Indoneziju, gde je par zajedno boravio. Fotografije koje su podelili pokazuju ga kako kleči pred Alesandrom na plaži dok ona pozira u bikiniju. Na ostalim prizorima novopečeni verenici razmenjuju nežnosti, a manekenka ponosno pokazuje dijamantni prsten. Fotografisali su se i unutar velikog srca napravljenog od latica ruža.

Par sde verio u Indoneziji Foto: printscreen/instagram/alessandraambrosio

Ambrozio i Palmer su zajedno od kraja 2024. godine. Prve priče o njihovoj romansi pojavile su se nakon što su viđeni zajedno na zabavi održanoj tokom Art Basela u Majamiju.

Da bi uskoro mogli napraviti veliki korak u vezi, nagađalo se još ovog proleća. Pažnju je tada privukao zlatni prsten koji je Alesandra tokom odmora u Indoneziji nosila na kažiprstu.

Izvor je u aprilu za Daily Mail tvrdio da manekenka prijateljima nije govorila o veridbi, ali da ljudi iz njihove blizine veruju kako veza ide ka braku. Budući da se Palmer bavi dizajnom nakita, pojavila se i mogućnost da je upravo on osmislio verenički prsten.

Pre nego što je pronašla sreću s Palmerom, Ambrozio je godinama bila u vezi s američkim preduzetnikom Džejmijem Mazurom. Par se verio 2008. godine, ali do venčanja nikada nije došlo. Deset godina kasnije raskinuli su veridbu.

(Kurir.rs/Najžena)

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