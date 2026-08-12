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Glumica Milica Milša trudi se da vešto krije privatni život od javnosti. Godinama je u srećnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, a u studentskim danima je rodila sina Antonija Isakovića, o čijem ocu nikada nije govorila.

Govoreći o mladosti i trudnoći, dramska umetnica je uvek isticala da ništa ne bi bilo moguće bez podrške njenih roditelja. Miličin sin Antonije dobio je ime po dedi, ali lepa glumica nikada nije otkrila ko je otac dečaka.

Foto: Nemanja Nikolić

Glumica je bila na četvrtoj godini studija kada se porodila, a prvih šest godina bila je samohrana majka.

- Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca ‒ otkrila je Milica jednom prilikom.

Uvek je odbijala da odgovori na pitanje ko je Antonijev biološki otac, ističući kako je njegov jedini tata Žarko koji ga je podigao i vaspitao. Prezime i ime po dedi, Miličinom ocu.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča - bila je iskrena Milša za Story.

Iako je odrastao u porodici gde se stalno pričalo o umetnosti, sin Milice Milše nije izabrao da krene tim putem.

‒ Njega ne zanima da stvara umetnost, već isključivo da u njoj uživa kao posmatrač. Antonije je magistar međunarodne politike i bezbednosti ‒ pohvalila se njegova majka prilikom gostovanja u vikend-izdanju emisije „Premijera" i dodala.

POgldajte u galeriji footgrafije Milice Milše i Žarka Jokanovića:

1/6 Vidi galeriju Milica Milša i Žarko Jokanović Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagam

‒ Pravi je diplomata, ume da razgovara, pa i da sagovornika "pokosi“ argumentima. Pametan je i dobar mlad momak, ume da vas posavetuje, kaže prave stvari, ali vas i ne štedi. Volim što je iskren kritičar. Ne ustručava se da iznese argumente bez halabuke, a vi lepo, izvol'te, pa pobijte to

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