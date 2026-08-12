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Jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković već godinama žive u Beogradu. Ipak, svoj mir, kada su slobodni, vole da potraže u vikendici u mestu Čortanovci koje pripada Sremskom okrugu. Tamo Vojin gaji vinovu lozu o kojoj sam brine, a sada se oglasio sa Dunava i pokazao kako provodi vreme.

Naime, predah od poslovnih obaveza, Vojin je pronašao u prirodi, odakle je objavio slike na svom Instagram profilu.

Glumac je pozirao na brodu, nasmejan u opuštenom izdanju, pecao je ribu, a onda se pohvalio ulovom.

Vojin Ćetković Foto: printscreen/instagram/vojin_cetkovic

- Moj Dunav - napisao je Vojin kratko.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković su odlučili da svoju oazu mira izgrade u mestu Čortanovci. Upravo tamo su se zaljubili u prirodu, a osvojio ih je i pogled koji se sa njihove vikendice pruža na Dunav i vredi, kako se kaže "milion dolara".

Popularni glumački par je godinama ulagao i sređivao svoju vikendicu, i često ističu da upravo tamo pronalaze mir, jedan od razloga zašto su odlučili da slobodno vreme provode u prirodi je i njihova želja da ćerke naviknu i povežu sa prirodom.

Zanimljivo je i to da je popularni glumac tokom izgradnje vikendice bio sam svoj majstor, pa je pomoćni objekat pored kuće izgradio uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažmana određenih firmi za gradnju.

Vojin Ćetković Foto: printscreen/instagram/vojin_cetkovic

Na samom imanju se nalazi i preko 60 čokota vinove loze, koju Vojin sam orezuje i brine o njoj.

Često dovode i prijatelje na svoje imanje, a leta su rezervisana za uživanje kraj bazena koji su nedavno napravili u dvorištu.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Vojin Ćetković