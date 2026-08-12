Vojin Ćetković pokazao kako se opušta: Bez Slobode otišao na imanje gde imaju vikendicu, uživa na čamcu
Jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković već godinama žive u Beogradu. Ipak, svoj mir, kada su slobodni, vole da potraže u vikendici u mestu Čortanovci koje pripada Sremskom okrugu. Tamo Vojin gaji vinovu lozu o kojoj sam brine, a sada se oglasio sa Dunava i pokazao kako provodi vreme.
Naime, predah od poslovnih obaveza, Vojin je pronašao u prirodi, odakle je objavio slike na svom Instagram profilu.
Glumac je pozirao na brodu, nasmejan u opuštenom izdanju, pecao je ribu, a onda se pohvalio ulovom.
- Moj Dunav - napisao je Vojin kratko.
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković su odlučili da svoju oazu mira izgrade u mestu Čortanovci. Upravo tamo su se zaljubili u prirodu, a osvojio ih je i pogled koji se sa njihove vikendice pruža na Dunav i vredi, kako se kaže "milion dolara".
Popularni glumački par je godinama ulagao i sređivao svoju vikendicu, i često ističu da upravo tamo pronalaze mir, jedan od razloga zašto su odlučili da slobodno vreme provode u prirodi je i njihova želja da ćerke naviknu i povežu sa prirodom.
Zanimljivo je i to da je popularni glumac tokom izgradnje vikendice bio sam svoj majstor, pa je pomoćni objekat pored kuće izgradio uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažmana određenih firmi za gradnju.
Na samom imanju se nalazi i preko 60 čokota vinove loze, koju Vojin sam orezuje i brine o njoj.
Često dovode i prijatelje na svoje imanje, a leta su rezervisana za uživanje kraj bazena koji su nedavno napravili u dvorištu.
(Kurir.rs/Blic)
VIDEO: Vojin Ćetković