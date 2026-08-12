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Najstarija ćerka slavnog glumca Meta Dejmona i njegove supruge Lusijane Baroso rešila je da postane manekenka, poput brojnih naslednica poznatih ličnosti. Dešava se često da deca svetskih zvezda nakon manekenskih debja počnu da se bave glumom. Videćemo da li će se to desiti i u slučaju Izabele.

Ćerka Meta Dejmona potpisala je ugovor sa modnom agencijom IMG Models. Prema profilu na sajtu agencije, Izabela (20) živi u Njujorku, piše Page six.

Met Dejmon sa suprugom i ćerkom Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Ćerka Naomi Vots i Liva Šrajbera, Kaj Šrajber, i ćerka Džuda Loa i Sejdi Frost, Ajris Lo, takođe su potpisale ugovor sa IMG Models. Članice ove agencije su i slavne manekenke Klaudija Šifer i Stefani Sejmur, kao i supermodel Aleks Konsani.

Naslednica čuvenog Meta Dejmona pohađa studira u Velikoj jabuci, u martu ove godine sarađivala je sa svojom starijom sestrom Aleksijom (27) na foto- snimanju.

Podsećanja radi, Lusijana Baroso je ćerku Aleksiju dobila u vezi, pre udaje za Meta Dejmona. Odgajala ju je kao samohrana majka, a onda je upoznala Meta Dejmona, započela romansu sa njim pa je oskarovac njenu naslednicu prihvatio kao svoje dete.

Aleksija koja radi kao fotograf i snimatelj, odrasla je uz Meta Dejmona, i već je sarađivala sa svojim očuhom. Bilo je to na filmu The Instigators (2024), gde čuveni glumac igra glavnu ulogu.

Met Dejmon sa porodicom Foto: Greg Allen / Alamy / Profimedia

Iza pomenutog filmskog ostvarenja nalazi se produkcijska kuća Artists Equity koju su osnovali Met Dejmon i Ben Aflek.

Zvezda "The Odyssey" Met Dejmon (55) sa suprugom Lusijanom Baroso (49) ima i ćerke Džiju (17) i Stelu (15). Nedavno je govorio koliko mu je značila podrška porodice na premijeri filma Kristofera Nolana, u Londonu, ističući da su se i njegova partnerka i njihove naslednice dosta žrtvovale zbog njegove uloge.

"Otišao sam od kuće na neko vreme, one su dolazile i posećivale me, i to često. Bilo je to veoma naporno, dugo snimanje, i jako sam uzbuđen što će moje devojke to večeras videti", izjavio je za People.

Dejmon je u julu 2021. za E! News govorio o ćerki Izabeli koja je sada u žiži javnosti. Otkrio je da ona najradije gleda njegove uloge u filmovima koji se najviše kritikuju kao i da je najduhovitija osoba koju poznaje.

(Kurir.rs/Žena)

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