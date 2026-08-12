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Italijanska glumica Silvija Monti, jedno od prepoznatljivih lica evropskog filma s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina, preminula je u 80. godini. Poslednje godine života provela je u Luganu u Švajcarskoj, gde je i umrla 11. avgusta nakon bolesti.

Njena filmska karijera nije trajala dugo, ali je za svega nekoliko godina uspela da sarađuje sa nekim od najznačajnijih evropskih reditelja tog vremena. A onda je, dok joj je popularnost još rasla, donela odluku koja je iznenadila javnost – napustila je glumu i gotovo potpuno se povukla iz sveta filma.

Od debitantkinje do zvezde

Foto: PARAMOUNT PICTURES / Album / Profimedia

Rođena je kao Silvija Kornakija 23. januara 1946. godine u Basanu del Grapi, u provinciji Vićenca. Iako se u pojedinim biografijama kao mesto njenog rođenja navodila Venecija, italijanski mediji sada preciziraju da je rođena upravo u provinciji Vićenca.

Na velikom platnu pojavila se 1969. godine u filmu „Frejlen Doktor“ Alberta Latuađe, gde je dobila manju ulogu. Ista godina pokazala se kao prelomna za mladu glumicu, jer je za kratko vreme zaigrala u još nekoliko ostvarenja, među kojima su „Meti, una sera a čena“ Đuzepea Patronija Grifija i francuska komedija „Mozak“ Žerara Urija.

Silvija Monti Foto: Paul LOUIS / AFP / Profimedia

U godinama koje su usledile njena filmografija brzo se širila. Radila je sa Lučom Fulčijem, Luiđijem Baconijem i drugim poznatim autorima, pojavljujući se u filmovima „Gušter sa ženskom kožom“, „Crni dan za Ovna“, „Crni gusar“ i brojnim drugim naslovima.

Veliki uspeh uz Alberta Sordija

Jednu od najzapaženijih uloga ostvarila je 1974. godine u filmu „Dok je rata, ima nade“, koji je režirao i u kojem je glavnu ulogu igrao Alberto Sordi.

Montijeva je tumačila Silviju, suprugu trgovca oružjem Pjetra Kjoke, i upravo joj je taj film doneo jednu od najznačajnijih uloga u karijeri.

Silvija Monti Foto: Alberto Roveri / Zuma Press / Profimedia

Međutim, baš kada se činilo da joj predstoji još uspešniji period, odlučila je da napravi potpuni zaokret. Na vrhuncu popularnosti napustila je glumu i povukla se iz javnog života, dajući prednost porodici i privatnosti.

Život daleko od kamera

Nakon odlaska iz sveta filma udala se za venecijanskog grofa Luiđija Dona dele Rozea, sa kojim je dobila dvoje dece, Leonarda i Unu. Njihov brak završio se razdvajanjem 1994. godine.

Foto: Nicolo' Campo / LaPresse / Profimedia

Tri godine kasnije, 10. jula 1997, Silvija Monti udala se za poznatog italijanskog preduzetnika Karla De Benedetija. Venčanje je održano u Torinu, a par se kasnije preselio u Lugano, gde su godinama živeli daleko od pažnje koju je Montijeva imala tokom glumačke karijere.

Video: In memoriam