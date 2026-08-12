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Glumac Milan Vasić godinama je maštao o tome da upozna srodnu dušu i osnuje porodicu, a san mu se ispunio u 46. godini kada mu je supruga Maja podarila sina Despota. On ne krije da mu se od tog trenutka život iz korena promenio, a porodične trenutke gotovo svakodnevno deli sa pratiocima.

Milanova supruga je od njega mlađa 18 godina i ne voli da se eksponira u javnosti. Iako mu je velika podrška i dolazi na njegove predstave, ona ne želi da daje izjave, a na društvenim mrežama nemamo prilike da je često vidimo. Međutim, sada je glumac podelio njihove zajedničke fotografije na kojima razmenjuju nežnosti.

Ona je bila u elegantnoj crvenoj haljini do poda sa kosom podignutom u punđu, dok je on bio u svetlim pantalonama i majici na kratke rukave. U opisu objave samo je stavio emotikon crvenog srca, a svi su komentarisali kako blistaju od sreće.

"Plakao sam od sreće kad sam saznao da je trudna"

Podsetimo, Milan je priznao da su ga emocije preplavile kada je saznao da postaje otac.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - napisao je glumac nedavno.

"Moja žena neće imati silikone"

Inače, Milan je svojevremeno govorio o tome sa kakvom ženom želi da osnuje porodicu.

Milan Vasić Foto: RTS Printscreen

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT" i dodao:

- Ne treba meni idealna devojka, jer znam da idealno ne postoji. Želim da moja buduća polovina bude fino dete, vaspitano, da ima zdrave roditelje, da je imala detinjstvo i da bude lepa. Da ume da se smeje, da voli da sluša kada neko peva i da je pozitivna. Ne bi trebalo da ima silikone, već da bude prirodna. Upravo onakva osoba koja ne preteruje kada su u pitanju veštačke stvari.

(Kurir.rs/Blic)

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