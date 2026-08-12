Jednu ostavio sms porukom, drugoj posle raskida dao nepristojnu ponudu: Ove lepotice je osvojio Kristijano Ronaldo, a samo Georgini je dao prsten
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo konačno se 11. avgusta 2026. godine u Kaskaišu u Portugalu oženio svojom dugogodišnjom partnerkom, španskom manekenkom i influenserkom Georginom Rodrigez.
Venčanje je održano u privatnosti, a prisustvovalo mu je i njihovo petoro dece. Time je Ronaldo krunisao desetogodišnju vezu koja je počela 2016. godine. Pre Georgine imao je niz ljubavnih veza, od kojih su neke trajale svega nekoliko meseci, a jedna skoro pet godina. Kao jedan od najpoznatijih fudbalera sveta mogao je da bira – i birao je gotovo isključivo među slavnim ženama.
Romansa sa glumicom i nepristojna ponuda
Godine 2007, dok je igrao za Mančester junajted, Ronaldo je četiri meseca bio u vezi sa britanskom glumicom i manekenkom Gemom Atkinson. Upoznali su se na utakmici Mančester junajteda, a veza je završena u oktobru iste godine. Atkinson je kasnije izjavila da je posle raskida odbila novčanu ponudu da javno govori loše o Ronaldu jer, kako je rekla, o njemu nije mogla da kaže ništa loše.
Manekenku ostavio sms porukom
Godine 2008. započeo je vezu sa španskom manekenkom Nereidom Galjardo. Upoznali su se u noćnom klubu na Majorci i ostali zajedno sedam do osam meseci. Ronaldo je raskinuo vezu SMS porukom. Galjardo ga je kasnije u intervjuima opisivala kao arogantnog i egocentričnog, ali ga je u drugim prilikama branila. Takve protivrečne izjave nisu iznenađenje, jer raskid preko poruke mnogi smatraju kukavičkim potezom.
Paris Hilton i Rafela Fiko
U junu 2009. Ronaldo je u Los Anđelesu kratko viđan sa Paris Hilton. Paparaci su ih fotografisali zajedno u klubovima, ali je Hilton tvrdila da su samo prijatelji, iako je bila bliska i sa njegovom majkom. Iste godine skoro jedanaest meseci bio je u vezi sa italijanskom televizijskom zvezdom Rafaelom Fiko. Upoznali su se na Sardiniji, a Fiko je kasnije rekla da joj je Ronaldo bio prvi pravi dečko i da je na tu vezu sačuvala lepe uspomene.
Spekulacije o vezi sa Kim Kardašijan nikada nisu potvrđene
Godine 2010. pojavile su se glasine o vezi sa Kim Kardašijan, nakon što su viđeni zajedno na večeri u Madridu. Nijedno od njih dvoje nikada nije potvrdilo vezu i priča je ostala samo na nivou medijskih nagađanja.
Veza sa fatalnom Irinom Šajk
Najdužu vezu pre Georgine Ronaldo je imao sa ruskom manekenkom Irinom Šajk. Upoznali su se 2010. tokom snimanja kampanje za Armani Exchange i bili zajedno pet godina. Prema pisanju medija, verili su se 2011. godine. U januaru 2015. Ronaldo je zvanično objavio raskid, navodeći da je to najbolje za oboje. Kasnije su se pojavile spekulacije o njegovoj neveri i napetim odnosima sa porodicom, posebno sa majkom. Prema pojedinim izvorima, Irina je prekinula vezu nakon što je na njegovom telefonu pronašla poruke drugih žena. Ona je kasnije u intervjuima nagoveštavala da traži „vernog i poštenog muškarca“ i da se u toj vezi osećala „ružno i nesigurno“. Ipak, nijedno od njih dvoje nikada nije zvanično potvrdilo te navode.
Ljubav sa Georginom skrivao godinu dana
Georginu Rodrigez Ronaldo je upoznao 2016. godine, ali su vezu javno potvrdili tek godinu dana kasnije. Čime ga je osvojila? Pre svega svojom prirodnošću i trenutnom hemijom među njima. Upoznali su se u prodavnici Gucci u Madridu, gde je Georgina radila kao prodavačica. Tog dana trebalo je da završi smenu, ali je zbog kolege ostala još pola sata. Na izlazu je srela Ronalda, njegovog sina i prijatelje. Oboje su kasnije govorili da je to bila ljubav na prvi pogled. Ronaldo je zatim počeo sve češće da dolazi u prodavnicu, a posle smene ju je čak čekao u svom Bugatiju. Kasnije ju je pozvao na jedan događaj, a potom i na njihovu prvu večeru, gde su oboje osetili snažnu povezanost. Oduševili su ga njena skromnost, prirodnost i spremnost da brine o celoj porodici. U avgustu 2025. godine verili su se, a tačno godinu dana kasnije venčali.
Petoro dece, godinama krije identitet majke prvog sina
Ronaldo ima petoro dece. Najstarijeg sina, Kristijana Juniora (rođen 2010), odgaja sam, a identitet njegove majke nikada nije otkrio. Blizance Evu Mariju i Matea (2017) rodila je surogat majka. Sa Georginom ima ćerke Alanu Martinu (novembar 2017) i Belu Esmeraldu (april 2022). Među ženama sa kojima su ga mediji povezivali nalaze se i brazilska bivša manekenka i modna konsultantkinja Džordana Žardel, portugalska manekenka i voditeljka Merše Romero, kao i velška zvezda rijalitija Big Brother i preduzetnica Imodžen Tomas.