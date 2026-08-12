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Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo konačno se 11. avgusta 2026. godine u Kaskaišu u Portugalu oženio svojom dugogodišnjom partnerkom, španskom manekenkom i influenserkom Georginom Rodrigez.

Venčanje je održano u privatnosti, a prisustvovalo mu je i njihovo petoro dece. Time je Ronaldo krunisao desetogodišnju vezu koja je počela 2016. godine. Pre Georgine imao je niz ljubavnih veza, od kojih su neke trajale svega nekoliko meseci, a jedna skoro pet godina. Kao jedan od najpoznatijih fudbalera sveta mogao je da bira – i birao je gotovo isključivo među slavnim ženama.

Romansa sa glumicom i nepristojna ponuda

Godine 2007, dok je igrao za Mančester junajted, Ronaldo je četiri meseca bio u vezi sa britanskom glumicom i manekenkom Gemom Atkinson. Upoznali su se na utakmici Mančester junajteda, a veza je završena u oktobru iste godine. Atkinson je kasnije izjavila da je posle raskida odbila novčanu ponudu da javno govori loše o Ronaldu jer, kako je rekla, o njemu nije mogla da kaže ništa loše.

Manekenku ostavio sms porukom

Foto: pool sardegna 2008 / LaPresse / Profimedia

Godine 2008. započeo je vezu sa španskom manekenkom Nereidom Galjardo. Upoznali su se u noćnom klubu na Majorci i ostali zajedno sedam do osam meseci. Ronaldo je raskinuo vezu SMS porukom. Galjardo ga je kasnije u intervjuima opisivala kao arogantnog i egocentričnog, ali ga je u drugim prilikama branila. Takve protivrečne izjave nisu iznenađenje, jer raskid preko poruke mnogi smatraju kukavičkim potezom.

Paris Hilton i Rafela Fiko

Foto: FAT / IPA / Profimedia

U junu 2009. Ronaldo je u Los Anđelesu kratko viđan sa Paris Hilton. Paparaci su ih fotografisali zajedno u klubovima, ali je Hilton tvrdila da su samo prijatelji, iako je bila bliska i sa njegovom majkom. Iste godine skoro jedanaest meseci bio je u vezi sa italijanskom televizijskom zvezdom Rafaelom Fiko. Upoznali su se na Sardiniji, a Fiko je kasnije rekla da joj je Ronaldo bio prvi pravi dečko i da je na tu vezu sačuvala lepe uspomene.

Spekulacije o vezi sa Kim Kardašijan nikada nisu potvrđene

Godine 2010. pojavile su se glasine o vezi sa Kim Kardašijan, nakon što su viđeni zajedno na večeri u Madridu. Nijedno od njih dvoje nikada nije potvrdilo vezu i priča je ostala samo na nivou medijskih nagađanja.

Veza sa fatalnom Irinom Šajk

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Najdužu vezu pre Georgine Ronaldo je imao sa ruskom manekenkom Irinom Šajk. Upoznali su se 2010. tokom snimanja kampanje za Armani Exchange i bili zajedno pet godina. Prema pisanju medija, verili su se 2011. godine. U januaru 2015. Ronaldo je zvanično objavio raskid, navodeći da je to najbolje za oboje. Kasnije su se pojavile spekulacije o njegovoj neveri i napetim odnosima sa porodicom, posebno sa majkom. Prema pojedinim izvorima, Irina je prekinula vezu nakon što je na njegovom telefonu pronašla poruke drugih žena. Ona je kasnije u intervjuima nagoveštavala da traži „vernog i poštenog muškarca“ i da se u toj vezi osećala „ružno i nesigurno“. Ipak, nijedno od njih dvoje nikada nije zvanično potvrdilo te navode.

Ljubav sa Georginom skrivao godinu dana

Foto: Profimedia

Georginu Rodrigez Ronaldo je upoznao 2016. godine, ali su vezu javno potvrdili tek godinu dana kasnije. Čime ga je osvojila? Pre svega svojom prirodnošću i trenutnom hemijom među njima. Upoznali su se u prodavnici Gucci u Madridu, gde je Georgina radila kao prodavačica. Tog dana trebalo je da završi smenu, ali je zbog kolege ostala još pola sata. Na izlazu je srela Ronalda, njegovog sina i prijatelje. Oboje su kasnije govorili da je to bila ljubav na prvi pogled. Ronaldo je zatim počeo sve češće da dolazi u prodavnicu, a posle smene ju je čak čekao u svom Bugatiju. Kasnije ju je pozvao na jedan događaj, a potom i na njihovu prvu večeru, gde su oboje osetili snažnu povezanost. Oduševili su ga njena skromnost, prirodnost i spremnost da brine o celoj porodici. U avgustu 2025. godine verili su se, a tačno godinu dana kasnije venčali.

Petoro dece, godinama krije identitet majke prvog sina

Ronaldo ima petoro dece. Najstarijeg sina, Kristijana Juniora (rođen 2010), odgaja sam, a identitet njegove majke nikada nije otkrio. Blizance Evu Mariju i Matea (2017) rodila je surogat majka. Sa Georginom ima ćerke Alanu Martinu (novembar 2017) i Belu Esmeraldu (april 2022). Među ženama sa kojima su ga mediji povezivali nalaze se i brazilska bivša manekenka i modna konsultantkinja Džordana Žardel, portugalska manekenka i voditeljka Merše Romero, kao i velška zvezda rijalitija Big Brother i preduzetnica Imodžen Tomas.