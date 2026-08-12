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Organizatori Evrovizije promenili su pravila prema kojima bi zemlja pobednica mogla da izgubi pravo na organizaciju takmičenja ukoliko je pogođena oružanim sukobom ili ozbiljnom geopolitičkom krizom. Promene su uvedene nakon razgovora sa zemljama učesnicama posle Evrovizije 2026. godine u Beču.

Prema novim pravilima, zemlja pobednica možda neće moći da bude domaćin ukoliko „osetljiva geopolitička situacija“ utiče na bezbednost ili stabilnost te zemlje ili njenog neposrednog regiona.

Promena dolazi nakon višegodišnjih rasprava o uticaju međunarodnih sukoba na Evroviziju, posebno u kontekstu učešća Izraela i rata u Ukrajini.

Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Bezbednosna procena pre odluke o domaćinu

Učešće Izraela poslednjih godina izazivalo je brojne rasprave i proteste zbog rata u Gazi. Prošlog novembra, nakon neuspelog pokušaja da se Izrael suspenduje sa takmičenja, pet javnih servisa najavilo je bojkot Evrovizije, među kojima su bili i emiteri iz Španije i Irske.

Izraelski predstavnik Noam Betan na Evroviziji 2026. godine na kraju je osvojio drugo mesto sa pesmom „Michelle“. Bila je to druga godina zaredom da je Izrael završio na drugom mestu, a BBC navodi da su pojedini emiteri nezvanično izražavali zabrinutost zbog mogućih bezbednosnih problema ukoliko bi Izrael pobedio i takmičenje trebalo da bude održano u Jerusalimu ili Tel Avivu.

Nova pravila mogla bi da se odnose i na Ukrajinu, koja se nalazi u ratu nakon ruske invazije 2022. godine. Ukrajinski sastav Kalaš Orkestra pobedio je te godine na Evroviziji, nakon čega je Evropska radiodifuzna unija procenjivala da li takmičenje 2023. može bezbedno da se održi u Ukrajini.

Zaključeno je da su bezbednosni rizici previsoki, pa je domaćinstvo preuzelo Ujedinjeno Kraljevstvo, a takmičenje je održano u Liverpulu.

Zvanična rang lista finalne večeri Evrovizije 2026 Foto: Printscreeen/eurovisionworld.com

Novim pravilima takav postupak sada je jasno definisan. Evropska radiodifuzna unija će, ukoliko proceni da je to potrebno, moći da zatraži nezavisnu bezbednosnu procenu zemlje ili regiona iz kojeg dolazi pobednik.

Nakon toga će, u saradnji sa Referentnom grupom Evrovizije, biti doneta odluka o tome da li zemlja pobednica može bezbedno da organizuje takmičenje. Ukoliko odgovor bude negativan, Evropska radiodifuzna unija izabraće drugog emitera koji će preuzeti domaćinstvo.

Za razliku od Evrovizije 2023. godine, zamenski domaćin više neće morati da organizuje takmičenje u ime zemlje pobednice. BBC je tada sarađivao sa ukrajinskim javnim servisom kako bi Ukrajina, uprkos tome što je takmičenje održano u Liverpulu, bila predstavljena kao zemlja pobednica prethodne Evrovizije.

Podignuta starosna granica i nova pravila za vokale

Promena pravila o domaćinstvu nije jedina novina. Minimalna starost izvođača povećana je sa 16 na 18 godina, a menjaju se i pravila o korišćenju unapred snimljenih pratećih vokala.

Instrumenti se na Evroviziji već godinama ne izvode uživo, dok glavni vokal izvođača mora da bude uživo. Prema novim pravilima, unapred snimljeni vokali neće smeti da prikrivaju ili preterano pojačavaju glavni vokal.

Na primer, snimljeni glas neće smeti da izvodi glavnu melodiju kako bi podržavao pevača na sceni.

„Cilj ovog pojašnjenja je da se zaštiti integritet svakog nastupa i osigura da publika uvek čuje glavni vokal uživo“, poručili su iz Evropske radiodifuzne unije.

Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da bi promene trebalo da donesu jasnija pravila za sve koji učestvuju u takmičenju.

„Ovim promenama želimo svima koji su uključeni da pružimo jasniju sliku, zaštitimo izvođače i osiguramo da takmičenje i dalje bude bezbedno i prijatno okruženje, uz očuvanje duha i integriteta koji Evroviziju čine posebnom“, rekao je Grin.

Sledeća Evrovizija biće održana u Bugarskoj

Sledeća Evrovizija biće održana u Bugarskoj, nakon što je njihova predstavnica Dara pobedila na Evroviziji 2026. sa plesnom pesmom „Bangaranga“.

Prošlog meseca objavljeno je i da će Kanada prvi put učestvovati na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

(Kurir.rs/Index.hr)