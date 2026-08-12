Slušaj vest

Trejvis Kelsi prvi put je javno progovorio o svom venčanju sa Tejlor Svift, više od mesec dana nakon ceremonije. Par se venčao u njujorškom Medison Skver Gardenu, a detalji velikog događaja do sada su uglavnom dolazili od gostiju, dok su mladenci ćutali.

Foto: Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kelsi je o venčanju govorio danas na konferenciji za medije Kanzas Siti Čifsa.

„Bila je to zabavna pauza od sezone. Venčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli, slavili i zabavljali se sa nama“, rekao je.

„To je otprilike sve što mogu da kažem o toj noći. Bilo je ludo, mnogo se slavilo. Ali, znate, sada je ponovo fudbal, stari“, dodao je Kelsi.

Ostvario dečački san

Kelsi se osvrnuo i na činjenicu da je venčanje održano upravo u Medison Skver Gardenu.

„MSG, stari. Uvek sam govorio da ću tamo ići na utakmicu plej-ofa kada Niksi budu dobri. Moja supruga je bila na jednoj dok sam ja bio na pripremama, pa sam propustio priliku“, rekao je.

Dodao je da mu je bilo „baš kul da ostvari dečački san i bude u toj dvorani“.

„To je najpoznatija sportska arena na svetu, a ja sam uspeo da se tamo venčam“, rekao je.

Na kraju se našalio i otkrio šta mu je bilo najbolje tokom velikog dana:

„Klima je radila savršeno, to je bilo najbolje.“