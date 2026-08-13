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Tori Speling svoje učešće u filmu „Evil Alien Conquerors“ iz 2003. godine opisala je kao najgore iskustvo na snimanju u svojoj karijeri. Tvrdi da ju je reditelj Kris Meteson neprestano kritikovao i da ju je svojim komentarima ponižavao pred celom ekipom.

O neprijatnom iskustvu govorila je u podkastu Stivena Boldvina „One Bad Movie“.

Glumica koja se proslavila ulogom Done Martin u kultnoj seriji „Beverli Hils, 90210“, nadala se da će joj uloga u Metesonovoj naučnofantastičnoj komediji otvoriti vrata ka novim komičnim ulogama. Nakon završetka originalne serije 2000. godine dobila je ulogu Jan, vanzemaljke koja se krije u ljudskom obliku. Glavne uloge u filmu tumačili su Didrih Bader i Kris Parnel.

„Ušla sam u taj projekat nakon '90210', a sve vreme me je pratio imidž ćerke Arona Spelinga. Mislila sam da će ovo biti sjajna prilika za mene“, prisetila se.

Tori Speling Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Međutim, iskustvo na snimanju bilo je potpuno drugačije od onoga čemu se nadala. Reditelj je, tvrdi, imao primedbu na gotovo sve

„Od trenutka kada sam došla na set nisam mogla ništa da kažem, a da on ne bi reagovao: 'Tori, možeš li to da ponoviš?' Stalno je tražio da ublažim glumu. Bila sam u šoku.“

Dodala je da je navikla da dobija rediteljske instrukcije kada je reč o dramskim ulogama, ali da ranije nije imala takvo iskustvo sa komedijama.

„Kada sam radila komedije, nikada nisam dobijala takve primedbe. Uvek bi mi govorili: 'O, moj Bože, to je sjajno, samo nastavi.'“

Speling kaže da nije bilo važno koliko je teksta imala u određenoj sceni – Meteson bi uvek pronašao nešto što želi da promeni.

„Mogla je to da bude scena samo sa mnom i još jednim glumcem ili scena sa nas dvadeset. Na kraju sam već znala da će nakon prvog snimanja viknuti: 'Rez!' Čekala bih taj trenutak, a on bi rekao: 'Tori...'“, ispričala je.

Tori Speling Foto: Tori Speling/Instagram

„Svaki put! Govorio je to naglas pred celom ekipom, a ja bih se tresla.“

„Jednostavno me je mrzeo“

Kako bi se lakše nosila sa stalnim kritikama, Speling kaže da je pokušala da celu situaciju u svojoj glavi pretvori u šalu.

„Taj reditelj me je jednostavno mrzeo“, ustvrdila je.

Na kraju mu je, kako kaže, čak predložila da je zameni drugom glumicom.

„Rekla sam mu: 'Samo mi dajte otkaz i pronađite drugu glumicu. Ovo mi je preteško.' Svakog dana dolazila sam na set potpuno obeshrabrena.“