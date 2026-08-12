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evo o čemu se radi

evo o čemu se radi

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Voditeljka Jelena Bačić Alimpić imala je saobraćajnu nezgodu danas. Ona je u bolnici i stabilno je.

Jelena Bačić trebalo je da održi promociju nove knjige u jednom restoranu, a Instagram stranica objavila je obaveštenje o tome da se događaj odlaže.

Foto: Preent Screen

-Jelena je malopre imala saobraćajnu nesreću i moraćemo za sada da odložimo promociju kniige. U bolnici je i dobro je - napisali su na pomenutoj stranici.

Situacija je stabilna, a novi datum biće naknadno određen.

Podsetimo, spisateljica je nedavno objavila knjigu "Krojačev sin". Prvi put je Jelena posle 15 objavljenih knjiga napisala nastavak jednog svog romana, nakon što je „Krojač“ naišao na izuzetan prijem među čitaocima.

Verovatno najveća snaga Jelene Bačić Alimpić leži u emociji koju ona ne opisuje, nego prikazuje.

U nastavku romana „Krojač“, Jelena Bačić Alimpić vodi čitaoce kroz dirljivu priču o Olgici i Jakobu Bajeru, sestri i bratu koje su život, tajne i krivica dugo držali razdvojenima.