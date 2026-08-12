Slušaj vest

Spisateljica Jelena Bačić Alimpić imala je udes danas. Ona je u bolnici i stabilno je, a sad se oglasila prvi put nakon saobraćajke.

Jelena je otkrila kako se oseća.

- Hvala vam što ste se javili, dobro sam. Malo su mi nagnječena rebra i vrat, ali proći će - rekla je Jelena.

"Moraćemo da odložimo promociju"

1/6 Vidi galeriju jelena bačić alimpić Foto: Laguna, ATA images

Jelena Bačić trebalo je da održi promociju nove knjige u jednom restoranu, a Instagram stranica objavila je obaveštenje o tome da se događaj odlaže.

- Jelena je malopre imala saobraćajnu nesreću i moraćemo za sada da odložimo promociju knjige. U bolnici je i dobro je - napisali su na pomenutoj stranici.

Situacija je stabilna, a novi datum biće naknadno određen.

"Nakon što sam dala otkaz, cista na dojci mi je nestala"

1/11 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić Foto: printscreen/instagram/jelena_bacic_alimpic

Podsetimo, Jelena je govorila o tome da je od stresa dobila cistu na dojci.

- Ja ću dati medicinski primer u mom slučaju. Dakle, dok sam radila na televiziji imala sam cistu 9 milimetara na levoj dojci koja je rasla i naša doktorka Dragana Bogdanović Stojanović je rekla "Moraćemo to da punktiramo". Okej, moraćemo, ali ja nikad ne stižem, uvek nam je to poslednje jer nije ništa alarmantno. Šta se zapravo dešava, ja dam otkaz na televiziji, na cistu sam zaboravila, to se tako tada poklopilo i tri meseca kasnije odem na redovnu kontrolu i kažem "Gago, a ona cista?", ona me pita "Koja cista?" Nema ciste, nema stresa. Kad radiš pod stresom i onda kada se povučeš, kada daš svojoj duši oduška i kreneš da lečiš svoju dušu, prosto i tvoj organizam tako reaguje - rekla je iskreno Jelena Bačić Alimpić gostujući na televiziji K1.

Kurir.rs/ Informer