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Sinoć se dogodila spektakularna kiša meteora Perseida, tokom koje je golim okom moglo da se vidi i do 100 zvezda padalica. Ovaj nebeski spektakl sa nestrpljenjem je iščekivao i Srđan Žika Todorović.

Žika Todorović je na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj je go do pojasa, okružen prirodom.

- U iščekivanju Perseida - napisao je kratko glumac, koji je jedva čekao da vidi ovaj nebeski događaj.

Letovanje u Crnoj Gori

Dok brojne poznate ličnosti biraju luksuzne hotele i popularna letovališta, Srđan Žika Todorović već godinama ostaje veran malom mestu Bigovo na crnogorskom primorju. Upravo tamo nalazi se porodična kuća od starog kamena, u kojoj glumac provodi leta daleko od gradske vreve i očiju javnosti.

Umesto fotografija iz skupih restorana i sa uređenih plaža, Žika sa pratiocima uglavnom deli jednostavne trenutke iz svakodnevnog života, pa je nedavno pokazao kako izgleda jedan njegov opušten dan na moru.

Na fotografiji koju je objavio na Instagramu, Todorović sedi na pločicama terase, dok je ispod sebe stavio samo sklopivi jastuk za plažu. Ležerno izdanje i prizor bez trunke glamura privukli su pažnju njegovih pratilaca, ali i brojnih kolega.

Ipak, posebnu pažnju izazvala je poruka koju je glumac posvetio svom prijatelju i komšiji.

„Ništa bez dobrog komšije, drugara Bokija. Jedni za druge uvek“, napisao je Žika uz fotografiju iz Bigova.

Njegovu objavu lajkovale su brojne poznate ličnosti, među kojima su glumice Sloboda Mićalović i Aleksandra Tomić, kao i reper Stefan Đurić Rasta.

Kuća ima posebno mesto u njegovom životu

Kamena kuća u Bigovu za Žiku Todorovića nije samo mesto za letnji odmor. Reč je o porodičnoj nekretnini koju je nasledio od oca, legendarnog glumca Bore Todorovića.

Kuća je kupljena još dok su Žika i njegova sestra Dana bili deca, pa je porodica upravo na ovom mestu godinama provodila letnje mesece. Zbog toga Bigovo za glumca predstavlja i mesto brojnih uspomena, a ne samo beg od svakodnevnih obaveza.

Nekretnina je okružena zelenilom i zaklonjena od pogleda, dok se neposredno uz nju nalazi plaža. Takav položaj glumcu i njegovoj porodici omogućava da vreme pored mora provode u miru i uz mnogo više privatnosti nego u poznatim turističkim centrima.

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