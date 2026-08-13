Slušaj vest

Mina Glogovac godinama je svoj privatni život držala daleko od medijske pažnje, a u javnosti se najčešće pominje kao prva supruga jednog od najznačajnijih srpskih glumaca Nebojše Glogovca. Ipak, iza njenog imena stoji i ozbiljna umetnička karijera, dok se na društvenim mrežama tek povremeno može videti poneki detalj iz njene svakodnevice.

Ovoga puta Mina je sa pratiocima podelila nekoliko trenutaka sa mora. Na fotografijama se vidi kako uživa na kamenitoj obali i odmara na suncu, bez mnogo dodatnih objašnjenja.

- Slike sa mora - kratko je napisala.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/6 Vidi galeriju Mina Glogovac na moru Foto: printscreen/instagram/minaglogovac

Fotografije su izazvale brojne reakcije i komplimente, a pažnju je privuklo i to što je objavu lajkovao glumac Vojin Ćetković, koji je svojevremeno bio venčani kum Mine i Nebojše Glogovca.

Život posvećen slikarstvu

Iako je široj javnosti poznata zahvaljujući braku sa slavnim glumcem, Mina je svoju profesionalnu priču gradila potpuno nezavisno.

Rođena je 1970. godine u Beogradu, a obrazovanje je stekla na Fakultetu primenjenih umetnosti. Diplomirala je na Odseku za primenjeno slikarstvo, a potom završila i magistarske studije.

Foto: Damir Dervišagić

Tokom godina priredila je više samostalnih izložbi i stekla ugled u umetničkim krugovima. Dok je Nebojša svoj talenat pokazivao pred kamerama i na pozorišnoj sceni, Mina je svoj izraz pronalazila u slikarstvu.

Jedan izlazak promenio sve

Njihova zajednička priča počela je daleko od filmskih setova i galerija. Upoznali su se 1996. godine tokom izlaska u beogradski noćni klub „Zvezda“.

Susret koji je u prvi mah mogao da ostane samo slučajno poznanstvo ubrzo je prerastao u ozbiljnu vezu. Već nakon osam meseci odlučili su da se venčaju, a njihov kum bio je Vojin Ćetković, Nebojšin kolega sa klase.

U braku su dobili dvojicu sinova, Miloša i Gavrila, dok je njihova zajednica trajala 18 godina.

Video: Nebojša Glogovac na audiciji