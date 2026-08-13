Donald Tramp u Ovalnom kabinetu dok iza njega stoji Džejmi Li Frenklin tokom potpisivanja izvršne naredbe

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Nadimak „Sleepy Joe“, kojim je Donald Tramp godinama provocirao svog političkog rivala Džoa Bajdena, sada se na društvenim mrežama okrenuo protiv njega. Posle jednog prizora iz Ovalnog kabineta internetom je počeo da se širi novi izraz – „Sleepy Don“, a čitava situacija ubrzo je dobila još bizarniji obrt.

Američki predsednik Donald Tramp u ponedeljak, 10. avgusta, potpisivao je izvršnu naredbu koja se odnosi na promene saveznih preporuka za vakcinaciju dece. Dok su u prostoriji govorili drugi učesnici, kamere su zabeležile trenutke u kojima je Tramp duže držao zatvorene oči, zbog čega su mnogi korisnici društvenih mreža zaključili da je predsednik zadremao.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Međutim, nije samo Tramp postao zvezda viralnog snimka.

Ruka na stomaku pokrenula teorije

Iza američkog predsednika nalazila se Džejmi Li Frenklin, osnivačica i izvršna direktorka konzervativnog medijskog i lajfstajl brenda „The Conservateur“, koja je ranije radila i u Trampovom političkom okruženju. Dok je pratila razgovor, smeškala se, klimala glavom i povremeno držala ruku preko stomaka.

Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

To je bilo dovoljno da mašta korisnika društvenih mreža proradi.

Po platformi X počela je da kruži šaljiva teorija da Frenklin zapravo ima skriveni uređaj kojim „budi“ Trampa svaki put kada predsednik počne da drema. Dobila je čak i nadimak „Zapper“, odnosno svojevrsna „osoba sa tasterom“ zadužena da predsednika vrati u stvarnost.

Komentari su se nizali, a pojedini korisnici u šali su tvrdili da Tramp očigledno „ima čoveka za baš svaki posao“. Snimak je ubrzo postao viralan, a pažnja se gotovo potpuno pomerila sa događaja u Beloj kući na misterioznu ruku na stomaku žene koja je stajala iza predsednika.

„Samo sam trudna“

Kada su teorije postale dovoljno glasne da stignu i do nje, Frenklin je odlučila da ih prekine jednom kratkom rečenicom.

Odgovarajući na jednu od objava na platformi X, objasnila je da iza njenog ponašanja ne postoji nikakva tajna tehnologija.

- Samo sam trudna, čudaci - napisala je, uz emotikone smeha.

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