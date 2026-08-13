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Megan Markl našla se usred nove viralne drame nakon pojavljivanja sa princom Harijem u Kanadi, gde su zajedno prisustvovali proslavi 40 godina Fondacije Dejvida Fostera. Nekoliko sekundi snimka sa crvenog tepiha bilo je dovoljno da društvene mreže zaključe da je vojvotkinja od Saseksa doživela neprijatnost pred kamerama, ali se ispostavilo da je priča dobila mnogo veće razmere nego što je sam događaj zasluživao.

Hari i Megan pojavili su se 7. avgusta na svečanosti u Viktoriji, u Britanskoj Kolumbiji, organizovanoj povodom četiri decenije rada fondacije čuvenog muzičkog producenta Dejvida Fostera.Megan je za ovu priliku odabrala kreaciju kanadskog brenda Greta Konstantin, a posebno su se izdvojile minđuše sa safirima i dijamantima koje su nekada pripadale princezi Dajani.

Ipak, elegantno izdanje ubrzo je palo u drugi plan.

Nekoliko sekundi napravilo haos

Na snimku nastalom pred zajedničko fotografisanje vide se Megan, Hari, Foster i njegova supruga, glumica i pevačica Ketrin Mekfi.

Dok Foster prilazi mestu na kojem je trebalo da poziraju, Megan pruža ruku prema njemu, ali producent nastavlja dalje bez rukovanja. Na njenom licu potom nestaje osmeh, što je za deo korisnika društvenih mreža bio dovoljan „dokaz“ da se dogodilo nešto neprijatno.

Video je ubrzo počeo da kruži internetom, a komentatori su tvrdili da je Foster namerno ignorisao vojvotkinju. Pojavili su se komentari da ju je „ponizio pred svima“ i da je izbegavanje rukovanja bilo namerno.

Foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

Foster prekinuo nagađanja

A onda je stiglo i objašnjenje čoveka koji je bio u centru cele priče.

Dejvid Foster odbacio je tvrdnje da je namerno ignorisao Megan i objasnio da su se svi već pozdravili pre izlaska pred fotografe. Prema njegovim rečima, sporni trenutak bio je samo deo nameštanja za zajedničku fotografiju, a ne demonstrativno odbijanje vojvotkinje od Saseksa.

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