da li ste znali

da li ste znali

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Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se 11. avgusta u portugalskom gradu Kaškaiš, posle gotovo deset godina veze. Ceremonija je bila privatna i skromna, a najvažnijem trenutku prisustvovalo je njihovo petoro dece.

Vest o venčanju poznati par potvrdio je fotografijom svojih ruku, uz kratku poruku „C❤️G“. Na fotografiji su se jasno videle i burme, koje su odmah privukle pažnju zbog svoje jednostavnosti.

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez pokazuju burme nakon venčanja u Portugaliji Foto: instagram/@cristiano

Za razliku od raskošnog nakita koji Georgina često nosi, ona i Ronaldo za venčanje su izabrali tanke zlatne alijanse, bez velikih dijamanata i upadljivih detalja.

Jednostavne burme

Cena njihovih burmi nije objavljena, kao ni ime juvelira koji ih je izradio. Ipak, jasno je da su Ronaldo i Georgina ovog puta ostali verni klasičnom dizajnu.

Reč je o jednostavnim zlatnim prstenovima kakvi se, u zavisnosti od težine zlata, izrade i brenda, mogu kretati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije sa decom:

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

I dok su burme bile potpuno svedene, Georginin verenički prsten sasvim je druga priča.

Dijamant koji je obišao svet

Georgina je 11. avgusta 2025. godine objavila da ju je Ronaldo zaprosio, a fotografija njenog prstena gotovo istog trenutka obišla je svet.

Razlog je bio ogroman ovalni dijamant na njenoj ruci, koji je odmah postao jedan od najkomentarisanijih vereničkih prstenova među svetskim zvezdama.

Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara Foto: Instagram

Tačna veličina kamena nikada nije zvanično potvrđena, ali su stručnjaci procenjivali da centralni dijamant ima više od 25 karata. Sa njegove obe strane nalaze se još dva manja kamena, dok je sam prsten najverovatnije izrađen od platine ili belog zlata.

Vrednost u milionima

Procene vrednosti Georgininog vereničkog prstena razlikuju se, ali se najčešće pominju milionski iznosi.

Pojedini stručnjaci procenili su ga na između dva i pet miliona dolara, dok su neke procene išle i znatno više. Stručnjakinja Ana Vajting navela je da bi, s obzirom na veličinu i kvalitet dijamanata, njegova vrednost mogla da bude i veća od 10 miliona dolara.

Georgina Rodrigez u Veneciji Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Stvarna cena nikada nije potvrđena, ali jedno je sigurno - Georginin verenički prsten spada među najraskošnije komade nakita koji su poslednjih godina viđeni na rukama poznatih žena.

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