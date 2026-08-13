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Rijana retko deli privatne trenutke i fotografije sa svojom decom. Ipak, nedavno se u njenom životu dogodio poseban i značajan trenutak koji je morala da podeli sa vernim obožavaocima. Ona je, zajedno sa svoja dva sina i ćerkicom, otputovala na rodni Barbados kako bi im pokazala mesta koja su odigrala ključnu ulogu u njenom životu i odrastanju.

Od skromne devojčice do nacionalnog heroja

Pevačica je decu odvela na ulicu svog detinjstva, nekadašnju Westbury New Road u predgrađu Bridžtauna. Upravo na tom mestu se nalazila skromna trosobna kuća porodice Fenti. Nakon njenog planetarnog uspeha, vlasti Barbadosa su 2017. godine ovu ulicu preimenovale u "Rihanna Drive" i proglasile je kulturnom znamenitošću.

Rijana je tada lično prisustvovala ceremoniji, a njene reči su uklesane na spomen-ploči:

"Ceo moj život se oblikovao baš u ovoj ulici. Bila sam samo mala devojčica koja je vozila bicikl, trčala bosa i puštala zmajeve na groblju, ali imala sam velike snove. Snove koji su rođeni i ostvareni baš ovde".

Vrativši se na ovo mesto posle devet godina, Rijana je podelila emotivne trenutke sa svojim pratiocima i za kratko vreme sakupila više od tri miliona lajkova na društvenim mrežama.

Deca modno usklađena, a ćerkica osvojila srca svih

Na retkim fotografijama i snimcima ispred znaka "Rihanna Drive", njeni sinovi RZA i Riot poziraju pored mame u letnjim šortsevima i majicama. Rijana u naručju drži najmlađu ćerku Roki Ajriš, koja u septembru puni godinu dana. Malena devojčica je nosila crveni karirani kompletić sa crvenim šnalicama na kosi, dok je Rijana blistala u crnoj asimetričnoj maksi-haljini sa visokim izrezom, sa crvenim karminom, tamnim naočarima i masivnim zlatnim čokerom.

Rijana, Asap Roki Foto: Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

- U jednom trenutku se osećam kao ona devojčica iz Vestberija... a u sledećem vraćam svoju decu na 'Rihanna Drive'. Čudno je kako život funkcioniše! I slava uvek i zauvek pripada Svemogućem Tvorcu - napisala je pevačica pod utiskom jakih emocija.

Rođendan u stilu Spajdermena i perje na festivalu

Ovo putovanje na Barbados pratile su i druge porodične radosti. Nekoliko dana pre nego što su posetili njenu ulicu, Rijana i njen partner A$AP Rocky organizovali su rođendansku zabavu u stilu Spajdermena za njihovog sina Riota, koji je proslavio treći rođendan.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Rijana tverkuje