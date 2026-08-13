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Sedamnaestogodišnja kolumbijska influenserka Sofija Muriljo poginula je u teškoj helikopterskoj nesreći tokom porodičnog odmora u Brazilu. U tragediji su život izgubile i njena majka Vendi Manrike (37) i baka Rosio Kubiljos (59).

Mlada Sofija iz Bogote bila je dobro poznata na TikToku, gde ju je pratilo više od 208 hiljada ljudi. Objavljivala je sadržaj vezan za lepotu, negu kože i kozmetičke proizvode, a samo nekoliko dana pre tragedije je sa svojim pratiocima podelila snimak iz teretane.

U galeriji pogledajte fotografije Sofije Muriljo:

1/6 Vidi galeriju Sofija Muriljo Foto: Printscreen/ Instagram/ sofi.ichic

Porodica je boravila na odmoru u Brazilu, a kobnog 8. avgusta odlučili su da razgledaju Rio de Žaneiro iz vazduha. Prema rečima Sofijinog ujaka Viktora Manrikea, rezervisali su panoramski let helikopterom u trajanju od dvadesetak minuta, tokom kog je trebalo da vide i jednu od najpoznatijih brazilskih znamenitosti – kip Hrista Spasitelja.

Foto: Printscreen/ Instagram/ sofi.ichic

Sofija, njena majka i baka poletele su oko 11 sati, dok je ostatak porodice ostao da čeka svoj red za sledeći let.

Helikopter se, međutim, srušio na području šume Tižuka, u blizini Vista Chinese. Prema izveštajima, poginuo je i pilot Alesandro Roča.

Foto: Printscreen/ Instagram/ sofi.ichic

Uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u toku. Brazilski mediji navode da su vatrogasci pronašli kameru koja je tokom leta snimala unutrašnjost kabine i predali je istražiteljima.

Prema podacima brazilske Nacionalne agencije za civilno vazduhoplovstvo, helikopter je imao važeću dokumentaciju i odobrenje za obavljanje turističkih letova.

Foto: Printscreen/ Instagram/ sofi.ichic

Vest o Sofijinoj smrti potresla je njene prijatelje i brojne pratioce. Društvene mreže ubrzo su preplavile emotivne poruke kojima se opraštaju od 17-godišnjakinje i članova njene porodice.

Jedna od prijateljica opisala ju je kao osobu koja joj je bila oslonac i izvor radosti i poručila da će joj zauvek biti zahvalna što ju je naučila šta znači pravo prijateljstvo.

Foto: Printscreen/ Instagram/ sofi.ichic

Od Sofije, njene majke i bake oprostili su se i članovi porodice, zahvalivši pritom brazilskim i kolumbijskim vlastima, kao i svima koji su im pružili pomoć nakon tragedije.

Posebno potresno zvuči činjenica da je Sofija svoju poslednju objavu na društvenim mrežama podelila samo tri dana pre pogibije. Tada ništa nije slutilo da će se porodični odmor u Brazilu završiti tragedijom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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