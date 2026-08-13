Bugarska odlučila gde će se održati Evrovizija 2027: Sofija ispala iz igre, a poznati su i datumi takmičenja
Burgas će narednog maja postati centar evropske muzičke scene. Bugarski grad na obali Crnog mora izabran je za domaćina 71. Pesme Evrovizije, koja će biti održana 11, 13. i 15. maja 2027. godine, saopštili su Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija.
Takmičenje će prvi put u istoriji biti održano u Bugarskoj, nakon pobede te zemlje na Evroviziji 2026. godine. Glavna bina biće postavljena u Areni Burgas, dok su za 11. i 13. maj zakazana polufinala, a veliko finale održaće se u subotu, 15. maja.
Burgas pobedio konkurenciju
Za domaćinstvo Evrovizije 2027. borila su se četiri bugarska grada – Burgas, Sofija, Plovdiv i Varna.
Ponude je analizirala međunarodna radna grupa koju su činili predstavnici EBU i BNT, zajedno sa stručnjacima koji imaju iskustvo u organizaciji ovog velikog televizijskog takmičenja.
Prilikom izbora nije se gledala samo dvorana. U obzir su uzeti smeštajni kapaciteti, saobraćajna i međunarodna povezanost, tehničke mogućnosti, bezbednost, ali i spremnost grada da nekoliko nedelja funkcioniše u evrovizijskom ritmu.
Burgas je na kraju dobio najveće poverenje zbog infrastrukture, organizacionih kapaciteta i podrške lokalnih vlasti, ali i zbog plana da se u atmosferu takmičenja uključi čitav grad.
Evrovizija širom Bugarske
Iako će Burgas biti zvanični grad domaćin, organizatori žele da se duh Evrovizije narednog maja oseti i u drugim delovima zemlje.
Sofija, Plovdiv i Varna biće uključeni u prateći program, dok će detalji o Evrovizijskom selu, EuroClubu, koncertima i drugim kulturnim i zabavnim događajima biti objavljivani u narednim mesecima.
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