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Burgas će narednog maja postati centar evropske muzičke scene. Bugarski grad na obali Crnog mora izabran je za domaćina 71. Pesme Evrovizije, koja će biti održana 11, 13. i 15. maja 2027. godine, saopštili su Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija.

Takmičenje će prvi put u istoriji biti održano u Bugarskoj, nakon pobede te zemlje na Evroviziji 2026. godine. Glavna bina biće postavljena u Areni Burgas, dok su za 11. i 13. maj zakazana polufinala, a veliko finale održaće se u subotu, 15. maja.

pobednica Evrovizije 2026, Dara Foto: HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia

Burgas pobedio konkurenciju

Za domaćinstvo Evrovizije 2027. borila su se četiri bugarska grada – Burgas, Sofija, Plovdiv i Varna.

Ponude je analizirala međunarodna radna grupa koju su činili predstavnici EBU i BNT, zajedno sa stručnjacima koji imaju iskustvo u organizaciji ovog velikog televizijskog takmičenja.

Prilikom izbora nije se gledala samo dvorana. U obzir su uzeti smeštajni kapaciteti, saobraćajna i međunarodna povezanost, tehničke mogućnosti, bezbednost, ali i spremnost grada da nekoliko nedelja funkcioniše u evrovizijskom ritmu.

Dara pobednica Evrovizije 2026 Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Burgas je na kraju dobio najveće poverenje zbog infrastrukture, organizacionih kapaciteta i podrške lokalnih vlasti, ali i zbog plana da se u atmosferu takmičenja uključi čitav grad.

Evrovizija širom Bugarske

Iako će Burgas biti zvanični grad domaćin, organizatori žele da se duh Evrovizije narednog maja oseti i u drugim delovima zemlje.

Sofija, Plovdiv i Varna biće uključeni u prateći program, dok će detalji o Evrovizijskom selu, EuroClubu, koncertima i drugim kulturnim i zabavnim događajima biti objavljivani u narednim mesecima.

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