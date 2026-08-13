En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće

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Nakon što se pojavila na premijeri svog novog filma "The End of Oak Street", obožavana glumica En Hatavej naišla je na podvojene kritike – jedni su imali komentare na njenu modnu kombinaciju, dok su drugi išli toliko daleko da su je nazvali lažljivicom. Zašto? Zato što ne veruju njenom trudničkom stomaku.

Glumica, koja je svoju treću trudnoću objavila u junu usred premijera svojih brojnih filmova koji izlaze ove godine, tako se našla među neobjašnjivim komentarima na društvenim mrežama.

U galeriji pogledajte stajling En Hatavej koji je izazvao buru reakcija:

1/5 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Na crvenom tepihu pojavila se u odevnoj kombinaciji koja se sastojala od svetloplavog satenskog topa s dramatičnom crvenom postavom i dugim šlepom, ispod kojeg je nosila samo obične, široke farmerice. Prednji deo topa bio je kraći, pa je tako otkrio njen sporni trudnički stomak.

Taj, na prvu običan izgled, izazvao je pravu buru na mrežama. Prvo su se javili komentatori s modnim kritikama, iako tvrde da je ona "predivna glumica", pa su za ovaj modni odabir okrivili njenog stilistu. Onda su trolovi započeli s drugim teorijama, dovodeći u pitanje da li je Hatavejin trudnički stomak zapravo stvaran.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Žao mi je, ali ovo izgleda lažno", napisao je jedan korisnik, a drugi su dodali: "Zašto joj stomak izgleda tako čudno?", "Obična žena, kada je trudna, raste svugde; kako kod selebritija naraste samo stomak?", pisali su. Drugi su je branili: "Svaka žena izgleda drugačije za vreme trudnoće", "Ne mogu da verujem da komentarišete ženska tela, posebno dok je trudna", "Izgleda sjajno i to je jedino bitno."

Ali glumica je imala i odgovor na kritičare. Nakon premijere filma sa svojih 44 miliona pratilaca podelila je video na Instagramu, iza kulisa, dok se pripremala za crveni tepih. Ispod objave je napisala: "Lažna kosa, pravi stomak." Poručila je kratko, uz nekoliko emotikona na kojima šalje poljupce, ali i nekoliko onih vezanih za film.

"Uživajte sa mnom u haosu na Block Partyju dok se moja odeća bukvalno topi na vrućini!!" dodala je. Dok joj je stilista skupljao smeđu kosu u voluminozni rep u videu, tiho je rekla kameri: "To nije moja kosa."

Hatavej svoje treće dete čeka sa suprugom Adamom Šulmanom, s kojim se venčala 2012. godine i s kojim ima sinove Džonatana (10) i Džeka (6).

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