Slušaj vest

Telenovela "Maćeha" bila je najgledanija u Srbiji 2005. godine, kada se prikazivala. Ono po čemu je ova serija bila specifična je to što glavnu ulogu nije igrala neka devojka koja se zaljubila u bogatog momka, već čuvena meksička glumica Viktorija Rufo (64) koja je tada imala 43 godine.

Viktorija je glumila Mariju, koja je služila doživotnu kaznu u zatvoru, nepravedno optužena da je ubila prijateljicu Patrisiju. Niko joj nije verovao da je nevina, pa ni njen muž Esteban s kojim je imala dvoje male dece, a kog je glumio slavni Sesar Evora.

Sesar Evora i Viktorija Rufo u seriji "Maćeha" Foto: Printscreen/Youtube

Esteban je deci rekao da im je majka umrla i u kući postavio portret nepoznate žene, tvrdeći da je to portret njihove majke. Nakon dvadeset godina zbog primernog vladanja, Mariju su pustili iz zatvora. Ona tada odlučuje da se vrati u Meksiko, želeći da se vrati svojoj sada već odrasloj deci, Ektoru i Estrelji, i pronađe pravog Patrisijinog ubicu.

Kada se vratila, naišla je na brojne prepreke u pokušaju da ponovo zasluži ljubav svoje dece kojima je predstavljena kao očeva prijateljica. Deca ne žele maćehu, a Marija se našla pred najtežim životnim zadatkom.

Danas, posle 20 godina od emitovanja serije, Viktorija u sedmoj deceniji života i dalje pleni svojim izgledom. Naime, ona je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a posebno na TikToku, gde često objavljuje vesele videe kako igra i uživa u životu.

Pogledajte u galeriji fotografije Viktorije Rufo iz serije "Maćeha":

1/8 Vidi galeriju Viktorija Rufo u seriji Maćeha Foto: printscreen/youtube/Tlnovelas

Pred kamerama još kao tinejdžerka

Viktorija Rufo rođena je 31. maja 1962. godine u Meksiko Sitiju, a pred kamerama se pojavila još kao tinejdžerka. Tokom osamdesetih počela je da gradi karijeru u meksičkim telenovelama i ubrzo postala jedno od njihovih najpoznatijih lica. Igrala je siromašne devojke, ostavljene majke i žene koje se suočavaju sa prevarama, gubicima i nepravdom - uloge po kojima je postala prepoznatljiva širom Latinske Amerike.

Viktorija je svojevremeno ispričala i kako je doživljavala naglu popularnost. Priznala je da joj je slava u jednom trenutku „udarila u glavu“, ali ju je majka brzo vratila u stvarnost. Podsetila ju je da je, bez obzira na to koliko je poznata, kod kuće i dalje samo njena ćerka koja treba da pospremi svoju sobu.

Viktorija Rufo Foto: El Universal de México / Newscom / Profimedia

Jedna od najviše praćenih priča iz njenog privatnog života bila je veza sa meksičkim komičarem Eugenijom Derbezom. Kada su se upoznali, Rufo je već bila velika zvezda, dok je Derbez tek pokušavao da se probije u svetu zabave. Dobili su sina Hosea Eduarda, ali je njihov odnos završen veoma burno. Rufo je tvrdila da je Derbez organizovao "lažno venčanje", angažujući glumce i čoveka koji je glumio sveštenika. Derbez je, međutim, izneo drugačiju verziju - tvrdio je da je reč bila o zabavi iznenađenja i da su oboje znali da brak nije pravno važeći.

Posle raskida usledila je borba oko starateljstva nad njihovim sinom, a odnos bivših partnera dodatno se pogoršao. Godinama nisu razgovarali, dok su njihove međusobne optužbe povremeno ponovo dospevale u meksičke medije. Priča o navodnom "lažnom venčanju" tako je ostala jedna od najpoznatijih epizoda iz privatnog života Viktorije Rufo.

Foto: Agustin Salinas / Zuma Press / Profimedia

Novi život

Glumica se 2001. godine udala za političara Omara Fajada. U braku su dobili blizance, Viki i Anuara, a njihov odnos uspešno traje četvrt veka. Krajem 2023. godine Fajad je imenovan za ambasadora Meksika u Norveškoj, pa je Rufo deo vremena provodila u toj zemlji, daleko od života u Meksiko Sitiju.

Viktorijin sin je 2024. godine dobio ćerku, pa glumica kao baka uživa da provodi vreme sa svojom unukom. Ovaj događaj doneo je veliki obrt - na slavlju povodom rođenja unuke, Viktorija Rufo i Eugenio Derbez sreli su se prvi put posle skoro 18 godina, pa je pao i zagrljaj radi unuke.

Viktorija Rufo 2026. godine Foto: Dmitry Feoktistov / Zuma Press / Profimedia

Pored bogate karijere i velike popularnosti koju je stekla tokom godina, Viktorija je nailazila i na kritike svojih koleginica. Naime, poznata glumica Dana Garsija, koja je glumila Normu, jednu od tri sestre u čuvenoj seriji "Skrivene strasti", navodno je nazvala svoju koleginicu "uobraženom kučkom"

Naime, Dana i Viktorija igrale su zajedno u seriji ”Las Amazonas”, rimejku ”Moje voljene”. Mada se o njihovom rivalstvu pričalo još dok je snimanje trajalo, obe su se smeškale i govorile da je sve u redu, pa im zato nije jasno zašto novinari izmišljaju bljuvotine, sve dok nije pala poslednja klapa, kada je Dana priznala da je postojala neprijatnost između njih dve.

1/9 Vidi galeriju Dana Garsija u seriji "Skrivene strasti" Foto: Printscreen/Youtube

"Bila sam vrlo emotivna zato što je Viktorija igrala sa mnom u seriji. Međutim, ona mi nikada nije uzvratila pozdrav na snimanjima kada bismo se srele. Ovo je istina, a ja sam je pozdravljala svakog dana, odmalena sam bila njen fan i uvek mi je bila u srcu kao jedna od naših najvećih glumica", rekla je Dana svojevremeno.

Viktorijina poslednja veća uloga bila je u telenoveli "Sastanak naslepo" koja je emitovana 2019. godine.

Bonus video: