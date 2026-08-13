Slušaj vest

Svetska modna zvezda Adrijana Lima visoka je 178 cm. Manekenka Bela Hadid dostigla je visinu od 175 cm, dok je njihova slavna manekenka Sindi Kraford lepotica od 177 cm (visina bila je devedesetih zlatni standard za modne piste).

Devedesetih je bilo i primera antisupermodela, kada se visina izdvoji kao glavni kriterijum za manekenstvo. Kejt Mos visoka 168 cm posmatrala se kao istorijski fenomen.

Sindi Kraford Foto: Printskrin Instagram

Koliko se tad posmatrala visina manekenki, govori i podatak da su modne agencije u izveštajima o zvaničnim podacima o Kejt Mos često prepravljale njenu visinu na 171 cm kako bi lakše dobijala poslove, jer je u to vreme bilo nezamislivo da devojka ispod 170 cm šeta prestižnim pistama. Pitanje je kako su pomišljali da će "ta laž" doneti rezultate, ali je slavna Britanka srušila stav da zvezda manekenske profesije mora da bude visoka.

Kejt Mos Foto: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na samom početku, agent mi je rekao: 'Da si samo dva inča (oko 5 cm) viša, imala bi još dve nule više na svom bankovnom računu'", ispričala je Kejt, a ova rečenica je brzo pala u vodu jer je Mos postala jedna od najuspešnijih manekenki u istoriji a zaradila je oko 70 miliona dolara.

Standardi u modi su se u međuvremenu promenili i kada je u pitanju visina i kada je reč o kilaži modela pa su se na modnu scenu pojavile i niže lepotice kao i plus sajz modeli.

Primer za to je manekenka Amina Blu sa visinom od 155 cm, koja je postala apsolutna senzacija i muza Kanjea Vesta, prošetavši pistom na njegovim čuvenim Yeezy revijama gde je stajala rame uz rame sa devojkama od 180 cm. Primer je i plus sajz zvezda Ešli Grejem.

Visina svetskih lepotica, iz raznih profesija, dokaz je raznolikosti ženske lepote. Glumica Džena Ortega visoka je 155 cm, Skarlet Johanson 160 cm, Bijonse 169 cm, Margo Robi 168 cm, a Anđelina Džoili 169 cm i ta brojka mnoge iznenadi jer procenjuju da je glumica viša.

Margo Robi Foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

Visoke potpetice mogu da budu krivac za taj utisak, ali nije redak primer ni da izrazito visoke žene sa javne scene nose ogromne štikle iako ne beže ni od baletanki.

Među najvišim glumicima izdvajaju se Zendaja (178 cm) i Nikol Kidman (180 cm).

Sofija Vergara i Monika Belučisu skoro izjednačene po visini - prva je visoka 170, a druga 171 cm što je inad proseka jer je prosečna ženska visina 162 cm.

Monika Beluči Foto: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prati ih Pamela Anderson (170 cm), dok su Salma Hajek i Penelope Kruz niže - 156 i 163 cm pa se smatraju pravim džepnim venerama.

Čast nižih lepotica brane i ove poznate žene - Lil Kim (150 cm), Džada Pinket Smit (152 cm), Kajli Minog i Dodi Klark (152 cm), Arijana Grande visoka je 152 cm, a Lejdi Gaga 155 cm. Lusi Lu ih je malo nadmašila (160 cm) kao i slavna Madona (163 cm).

Pamela Anderson Foto: Printskrin/Instagram

Legendarna kantri zvezda i muzička ikona Doli Parton, visoka 152 cm, čitavu karijeru nosi ogromne platforme i visoke perike, zbog čega na sceni izgleda znatno više od ove brojke.

Trenutno jedna od najpopularnijih pevačica na planeti Sabrina Karpenter visoka je 152 cm, glumica Ana Kendrik ima visinu od 157 cm.

Čuvena američka glumica i pevačica Kristin Čenovet spada u red najnižih zvezda - sa visinom od 150 cm. Glumica je i sama u više navrata javno potvrdila ovu visinu, često se šaleći na sopstveni račun. Izjavila je da zbog svoje sitne građe odeću neretko mora da kupuje na dečijim odeljenjima, a kao devojčica je u crkvenom horu pevala numeru pod nazivom "Samo 4 stope i 11 inča". Jednom prilikom fotografisali su je uz košarkaša Bobana Marjanovića (224 cm) - izgledali su kao džin i plačica.

Rekorderke po visini u Holivudu su glumice Gvendolin Kristi i Elizabet Debik (191 cm). Istu visinu ima i glumica Dot Mari Džons.

Među visokim lepoticama izdvajaju se i Bruk Šilds (183 cm) i Karli Klos (188 cm) kao i Hana Vadingem (180 cm). Ali i prva dama SAD Melanija Tramp (180 cm) i Marija Šarapova (188 cm).

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Košarkaš pola metra viši od žene: