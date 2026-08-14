Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu

Slušaj vest

Bred Pit iznenadio je javnost priznanjem da je nakon sedam godina apstinencije ponovo počeo da pije alkohol, ali njegova bivša supruga Anđelina Džoli navodno je takav razvoj događaja odavno očekivala.

Anđelinu Džoli navodno nije iznenadilo priznanje bivšeg supruga Breda Pita da je nakon sedam godina apstinencije ponovo počeo da pije alkohol. Izvor blizak glumici tvrdi da je Džoli godinama verovala kako prestanak konzumacije alkohola nije nužno rešio probleme koji su obeležili njihov turbulentan brak i razvod.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli iz perioda dok su bili u ljubavi:

1/12 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen

Bred Pit (62) je nedavno u razgovoru za ''Esquire UK'' otkrio da više nije potpuno trezan. Glumac je rekao da je nakon sedam godina apstinencije ponovo počeo da pije, ali tvrdi da danas alkohol konzumira znatno umerenije.

''Mogu da popijem nekoliko čaša, ali ne mogu mnogo. Moram da budem profesionalan u vezi s tim'', rekao je Pit, dodajući da je nekoliko puta precenio svoju sposobnost kontrolisanja količine alkohola pa brzo shvatio da to za njega nije dobra ideja.

Bred Pit neprepoznatljiv na snimanju filma Jahači Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema tvrdnjama izvora bliskog Džoli, glumica na njegovo priznanje nije reagovala s velikim iznenađenjem.

''Anđelina nije iznenađena. Pokušavala je da upozori ljude. Znala je da je to uvek bila mogućnost'', tvrdi izvor.

Dodaje kako Džoli navodno već dugo smatra da period treznosti nije značilo da su nestali svi problemi iz Pitove prošlosti.

Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

''Ne veruje da se Bred iz temelja promenio. Veruje da je Bred jednostavno Bred i da to ne može da promeni ni apstinencija ni stvaranje neke nove slike o sebi'', tvrdi izvor. Predstavnici Džoli i Pita nisu komentarisali te navode.

Pit je prestao da pije nakon raspada braka s Anđelinom Džoli 2016. godine. Njihov rastanak usledio je nakon incidenta u privatnom avionu, tokom kojeg ga je Džoli optužila za nasilno ponašanje prema njoj i deci i tvrdila da je bio pod uticajem alkohola.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Pit je optužbe negirao, a nakon istrage FBI-ja protiv njega nije podignuta optužnica.

Glumac je kasnije otvoreno govorio o problematičnom odnosu prema alkoholu. Ispričao je da je godinu i po odlazio na sastanke ''Anonimnih alkoholičara'', te da mu je iskustvo razgovora s drugim muškarcima pomoglo da se suoči sa sopstvenim problemima.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deset godina nakon razvoda, odnos Breda Pita s decom i dalje je jedna od glavnih tema. Nekoliko njihove dece preduzelo je korake kako bi iz prezimena uklonilo Pitovo ime.

Prema dokumentima koje navodi Daily Mail, Vivijen je poslednja zatražila promenu prezimena, dok su Zahara, Medoks i Šajlo ranije učinili isto ili pokrenuli slične postupke.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i njegove sadašnje devojke Ines de Ramon:

1/8 Vidi galeriju Brad Pitt i Ines de Ramon na Rolan Garosu razmenjuju nežnosti Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, David Ker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia

Pit je u istom intervjuu govorio i o vrlo teškom periodu u vezi s porodičnim problemima. Otkrio je da se u jednom trenutku suočio s izrazito mračnim mislima, ali je naglasio da nije nameravao da deluje prema njima.

Danas je Pit u vezi s Ines de Ramon, a istovremeno s Džoli i dalje vodi dugotrajan pravni spor vezan za njihovu nekadašnju zajedničku francusku vinariju Château Miraval, prenosi Dnevnik.hr.

Video: Anđelina Džoli nije uklonila dojke samo zbog rizika od raka