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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sastanak Safije sa Kujudžu-pašom nije prošao kako je očekivala Foto: Promo

Sadržaj 29. epizode

Sultan Ahmed pokušava da umiri Halime, koja strahuje za sudbinu princa Mustafe. U međuvremenu, Kosem sve otvorenije ulazi u dvorske spletke i od Derviš-paše zahteva da Katerinu, za koju veruje da je špijunka sultanije Safije, pošalje iz harema, suočavajući ga sa saznanjem zbog koga mora da ispuni njen zahtev.

Ahmed sa Kosem odlazi kod šejha Aziza Mahmuda Hudajia kako bi protumačio uznemirujući san, dok beg Šahina Giraja iz tamnice dodatno komplikuje situaciju na dvoru. Kosem će, međutim, tokom posete dobiti vest koja značajno menja njen položaj. Dok se velika vest širi dvorom, Ahmed saznaje da je Katerina uklonjena i besan suočava Kosem sa posledicama njene odluke. Njegovo nezadovoljstvo prerasta u ozbiljan sukob između njih, a ona dobija upozorenje da njena bliskost sa sultanom ne znači da može da zanemari pravila harema.

Kosem dobija vest koja sve menja Foto: Promo

Istovremeno, Derviš-paša otkriva Fahrije da je neko saznao njenu mračnu tajnu - da je upravo ona zarazila Ahmeda i Mustafu boginjama. Sultanija je nesvesna da upada u zamku iz koje je gotovo nemoguće izvući se. S druge strane, sultanija Safije se sastaje sa Kujundžu-pašom i traži pomoć, ali dobija odgovor zbog kog će pobesneti.

Kosem od Kujudžu-paše dobija neočekivan savet o tome kako da se suprotstavi sultaniji Safije. Njena najveća protivnica godinama je gradila svoju moć iz senke i stvarala državu u državi, ali Kosem će morati da pronađe potpuno drugačiji način borbe. Sada zna i kakav.

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