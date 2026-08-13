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Fernando Kolunga bio je jedan od muškaraca zbog kojih su žene širom sveta devedesetih godina nestrpljivo čekale nove epizode latinoameričkih telenovela.

U Srbiji ga gotovo svi pamte kao Hosea Armanda iz „Esmeralde“, doktora koji je u popularnoj seriji osvojio srce Esmeralde, ali i milione gledalaca pred malim ekranima.

Godine su prošle, ali njegovo ime i dalje izaziva pažnju. A posebno njegov privatni život, o kojem je čuveni meksički glumac gotovo uvek govorio veoma malo.

Ipak, pre nekoliko godina u meksičkim medijima pojavila se priča koja je izazvala ogromnu pažnju.

Jedan muškarac tvrdio je da je sa slavnim glumcem bio u vezi čak tri godine.

„Celu noć smo vodili ljubav“

Prema njegovoj tadašnjoj tvrdnji, njih dvojica upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a ponovo su se sreli nekoliko godina kasnije.

Muškarac je tvrdio da mu je Kolunga tada otvoreno rekao da mu se dopada i da želi da se vide nasamo.

Kako je ispričao meksičkim medijima, nakon njihovog prvog susreta nasamo usledila je intimna noć, a potom je, prema njegovim rečima, počela veza koja je trajala tri godine.

Tvrdio je i da je njihov odnos okončan zbog glumčeve navodne nevere.

Ta priča nikada nije dobila potvrdu od samog Kolunge, pa je ostala upravo to – tvrdnja čoveka koji je govorio o navodnoj vezi sa slavnim glumcem.

Kolunga je tokom karijere bio predmet brojnih nagađanja o privatnom životu, ali je uglavnom birao da o tome ćuti. I ranije je demantovao pojedine glasine o svojoj seksualnosti, dok je svoj ljubavni život godinama držao daleko od kamera.

Žene su ludovale za Hoseom Armandom

Dok su se iza kulisa širile priče o njegovom privatnom životu, na televizijskim ekranima Fernando Kolunga bio je oličenje latino zavodnika.

Uloga Joséa Armanda Peñarrealа u „Esmeraldi“, koja je emitovana 1997. godine, postala je jedna od njegovih najpoznatijih uloga. Serija ga je spojila sa Leticijom Calderón, a njihova ljubavna priča postala je jedna od najpoznatijih telenovela tog vremena.

Pre „Esmeralde“ već je imao zapažene uloge u serijama poput „Marimar“ i „Marije la del Barrio“, a kasnije je igrao u brojnim velikim telenovelama, među kojima su „Amor Real“, „Alborada“ i „Pasión“.

Ipak, za publiku sa ovih prostora upravo je Hose Armando ostao lik koji ga je zauvek obeležio.

Nikada se nije ženio, a privatni život čuvao je kao najveću tajnu

Kolunga je godinama bio poznat kao jedan od najpoželjnijih neženja meksičke televizije.

Povezivali su ga sa brojnim koleginicama, ali je on veoma retko javno govorio o svojim vezama. Njegova privatnost bila je toliko važna da je svojevremeno objasnio da mu se život promenio kada je jedna njegova veza dospela u javnost.

Jedna od najpoznatijih žena sa kojima su ga povezivali bila je upravo Blanka Soto.

Njih dvoje upoznali su se 2012. godine na snimanju telenovele „Porque el amor manda“, u kojoj su igrali glavne uloge.

Na ekranu su bili ljubavni par, a ubrzo su počele glasine da se njihova hemija prenela i u privatni život.

Poljubac na aerodromu raspirio glasine

Iako ni Kolunga ni Soto tada nisu javno potvrdili da su u vezi, godinama su se pojavljivale informacije o njihovoj bliskosti.

Posebnu pažnju izazvale su fotografije iz 2016. godine, kada su uhvaćeni kako se ljube na aerodromu u Majamiju.

Blakca je tada na pitanja o njihovom odnosu uglavnom odgovarala da privatni život želi da zadrži za sebe.

Kasnije su se pojavile i priče da su živeli zajedno u Majamiju, ali su njih dvoje nastavili da svoj odnos drže podalje od javnosti.

I baš zato je vest koja je stigla 2025. godine bila toliko iznenađujuća.

„Fernando je upravo doživeo iskustvo očinstva“

Producent Huan Osorio tada je praktično potvrdio ono o čemu se mesecima šuškalo – da je Fernando Kolunga postao otac.

Govoreći o glumcu i njegovom novom projektu, Osorio je rekao da je Kolunga „doživeo iskustvo očinstva“ i da sada svakodnevno razgovara sa svojim sinom.

Producent je dete opisao kao „predivnu bebu“.

Mediji su potom naveli da je majka deteta upravo Blanka Soto, njegova nekadašnja koleginica iz „Porque el amor manda“, i da je dete rođeno 2024. godine. Ipak, detalji o njihovom porodičnom životu ostali su gotovo potpuno van javnosti.

Čak ni kada su ga novinari direktno pitali za sina, Kolunga nije želeo da otvara vrata svog privatnog života.

Na pitanje o očinstvu odgovorio je kratko:

„Srećan sam.“

I to je bilo dovoljno da javnost zaključi da se u životu nekadašnjeg Hosea Armanda dogodila velika promena.

A ko je Blanka Soto?

Blanka Soto nije nepoznato lice publici telenovela.

Meksička glumica i model upravo je uz Kolungu igrala u „Porque el amor manda“, gde su bili jedan od omiljenih televizijskih parova. Serija je emitovana od 2012. do 2013. godine, a njih dvoje bili su njeni glavni protagonisti.

Blanka Soto Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Njihova priča je zanimljiva upravo zato što nikada nije bila klasična javna ljubavna priča. Nije bilo velikih zajedničkih intervjua, javnih izjava o ljubavi niti svakodnevnog objavljivanja privatnih trenutaka.

Umesto toga, godinama su javnost hranile fotografije, slučajni susreti i glasine. A onda je, potpuno u skladu sa olunginim karakterom, najvažnija stvar stigla gotovo bez njegovih reči – vest da je postao otac.

Gde je danas Hose Armando?

Fernando Kolunga danas više nije onaj mladi doktor iz „Esmeralde“ kojeg je publika gledala devedesetih, ali je ostao jedno od najprepoznatljivijih imena latino telenovela.

Rođen je 3. marta 1966. godine u Meksiko Sitiju, a pre nego što je postao glumačka zvezda radio je i kao kaskader. I dalje radi, a poslednjih godina vratio se velikim televizijskim projektima.

Fernando Kolunga Foto: Torales/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegova karijera obuhvata više decenija, ali privatni život i dalje čuva gotovo pod ključem.

Zato je priča o njegovom sinu toliko iznenadila javnost.

Čovek kojeg su milioni žena pamtili kao zavodljivog Hosea Armanda, koji je godinama važio za jednog od najpoželjnijih neženja, danas ima sasvim drugačiju životnu ulogu – ulogu oca.

I dok je njegov ljubavni život godinama bio predmet glasina, nagađanja i šokantnih tvrdnji, jedno je sigurno: Fernando Kolunga je uspeo da i posle gotovo tri decenije ostane dovoljno misteriozan da javnost i dalje želi da sazna šta se dešava iza zatvorenih vrata njegovog privatnog života.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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