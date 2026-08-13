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Noks Džoli-Pitprimećen je pre nekoliko dana u Los Anđelesu kako odlazi sa treninga tajlandskog boksa, borilačke veštine kojoj je posvećen već duže vreme. Sin Anđeline Džoli i Breda Pita ponovo je promenio boju kose, a transformacije tog tipa polako postaju njegov zaštitni znak.

Jedini biološki sin Anđeline Džoli i Breda Pita sklonost ka vizuelnim transformacijama nasledio je od oba roditelja, koji su tokom svojih karijera često menjali imidž i eksperimentisali sa izgledom.

Noks Džoli-Pit ranije je imao roze, pa narandžastu boju kose, a sada se ofarbao u crveno. Sin čuvenih glumaca, koji je 12. jula, zajedno sa sestrom bliznakinjom Vivijen, proslavio 18. rođendan, za jedne je po crtama lica slika i prilika majke, dok je za druge očev klon.

Anđelina Džoli je ubrzo nakon rođenja sina Noksa, u julu 2008. godine, ponosno izjavila da je dečak isti njegov otac, Bred Pit. U međuvremenu se razvela od slavnog glumca, čijeg su se prezimena odrekli gotovo svi njihovi naslednici – Šajlo, Vivijen, Zahara, Medoks i Paks.

Jedino Noks nije povukao tako drastičan potez i odbacio očevo prezime, kao što su to učinila njegova braća i sestre

Bred Pit nema nikakvu komunikaciju sa starijom decom, koja su pre Noksa i Vivijen postala punoletna, pa je sporazum o starateljstvu prestao da važi za njih. Poznato je da je poslednjih godina viđao jedino blizance, i to veoma ograničeno.

Noks i Anđelina Foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vivijen je rešila da se i zakonskim putem odrekne prezimena Pit, što su već učinili Šajlo, Zahara i Medoks, dok se Paks za sada zvanično preziva Džoli-Pit, ali se u javnosti predstavlja majčinim prezimenom.

Nakon 12. jula i proslave 18. rođendana, Noks i dalje ne okreće leđa ocu, kojem veoma teško pada razdvojenost od dece. Za sada nema naznaka da bi njihov odnos mogao da se promeni nagore.

Podsetimo, Anđelina Džoli je 2016. godine podnela zahtev za razvod od Breda Pita, optuživši glumca da je fizički i psihički maltretirao nju i decu tokom leta. Zvanično su se razveli tek u decembru 2024. godine. Džoli je 2023. izjavila da su je deca spasla nakon razvoda.

Anđelina sa decom Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica je dobila puno starateljstvo nad ćerkama i sinovima, dok je njenom bivšem suprugu dodeljeno pravo na povremena viđanja sa decom, što su mu Šajlo, Zahara, Paks i Medoks uskratili nakon što su napunili 18 godina.

Zahara je ranije ove godine završila koledž, a majka Anđelina Džoli bila je uz nju. Od njenog oca Breda Pita, međutim, nije bilo ni traga ni glasa na ceremoniji dodele diploma.

Za Noksa su ranije govorili da je slika i prilika svojih roditelja, čak i više nego njegova sestra Šajlo, čiju lepotu opisuju kao "matematički preciznu podelu gena njenih roditelja".

Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Kako vreme prolazi, a nema pomaka u odnosu Breda Pita i njegove dece, sve su ređi i komentari da njegove ćerke i sinovi liče na njega. Uticaj genetike, ipak, ne može se prenebregnuti.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bred Pit