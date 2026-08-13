Glumica preminula od demencije, a sada je otkriven njen testament: Evo kome je ostavila milione
Zvezda kultne serije „Fawlty Towers“ Prunela Skjels ostavila je iza sebe ogromno bogatstvo od 3,2 miliona funti, otkrili su britanski mediji.
Glumica je preminula prošlog oktobra u 93. godini, nakon decenije duge borbe sa demencijom. Dokumenti do kojih je došao The Sun pokazuju da je 40 odsto svog bogatstva ostavila sinovima Semjuelu Vestu i Džozefu Vestu, koje je dobila sa pokojnim suprugom, glumcem Timotijem Vestom. Još 20 odsto pripalo je njenoj pastorki Džulijet.
Prunela je deo svog novca namenila i humanitarnim organizacijama koje su joj bile posebno bliske.
Imovina vredna više od tri miliona funti
Prema sudskim dokumentima, glumica je iza sebe ostavila imovinu ukupne vrednosti 3.376.585 funti.
Nakon što su odbijeni porezi, dugovanja i troškovi, vrednost njenog imetka smanjena je na 3.166.554 funte.
Testament je potpisala 2020. godine, a Visoki sud u Londonu izdao je potvrdu o ostavini početkom ove nedelje.
U testamentu, koji ima šest strana, Prunela je zatražila od izvršilaca testamenta da odlože prodaju njene kuće u južnom Londonu za najviše godinu dana. Razlog je bio njen unuk Klement, koji je živeo u toj kući i kome je želela da omogući dovoljno vremena da se iseli.
Sin dobio 300.000 funti za renoviranje kuće
U testamentu je otkriveno i da su Prunela i njen suprug Timoti ranije poklonili sinu Semu 300.000 funti kako bi mu pomogli u renoviranju njegovog doma.
Glumica je deo novca ostavila i humanitarnim organizacijama.
„Snipe Charitable Trust“ dobio je 10.000 funti, „Campaign to Protect Rural England“ 1.000 funti, dok je još 1.000 funti pripalo „Royal Horticultural Society“.