Slušaj vest

Zvezda kultne serije „Fawlty Towers“ Prunela Skjels ostavila je iza sebe ogromno bogatstvo od 3,2 miliona funti, otkrili su britanski mediji.

Glumica je preminula prošlog oktobra u 93. godini, nakon decenije duge borbe sa demencijom. Dokumenti do kojih je došao The Sun pokazuju da je 40 odsto svog bogatstva ostavila sinovima Semjuelu Vestu i Džozefu Vestu, koje je dobila sa pokojnim suprugom, glumcem Timotijem Vestom. Još 20 odsto pripalo je njenoj pastorki Džulijet.

Prunela je deo svog novca namenila i humanitarnim organizacijama koje su joj bile posebno bliske.

Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Imovina vredna više od tri miliona funti

Prema sudskim dokumentima, glumica je iza sebe ostavila imovinu ukupne vrednosti 3.376.585 funti.

Nakon što su odbijeni porezi, dugovanja i troškovi, vrednost njenog imetka smanjena je na 3.166.554 funte.

Testament je potpisala 2020. godine, a Visoki sud u Londonu izdao je potvrdu o ostavini početkom ove nedelje.

U testamentu, koji ima šest strana, Prunela je zatražila od izvršilaca testamenta da odlože prodaju njene kuće u južnom Londonu za najviše godinu dana. Razlog je bio njen unuk Klement, koji je živeo u toj kući i kome je želela da omogući dovoljno vremena da se iseli.

Sin dobio 300.000 funti za renoviranje kuće

U testamentu je otkriveno i da su Prunela i njen suprug Timoti ranije poklonili sinu Semu 300.000 funti kako bi mu pomogli u renoviranju njegovog doma.

Glumica je deo novca ostavila i humanitarnim organizacijama.

„Snipe Charitable Trust“ dobio je 10.000 funti, „Campaign to Protect Rural England“ 1.000 funti, dok je još 1.000 funti pripalo „Royal Horticultural Society“.