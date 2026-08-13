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Poznati hrvatski glumac Goran Višnjić, koji se proslavio u Americi u popularnoj seriji „ER“, već godinama je u braku sa Ivanom Vrdoljak, poznatom i kao Eva, ćerkom renomiranog hrvatskog reditelja Antuna Vrdoljaka.

Iako je Višnjić ostvario zapaženu karijeru u Holivudu, njegov privatni život svojevremeno je bio u centru velikog skandala koji je odjeknuo širom regiona.

Dobio dete sa bivšom školskom drugaricom

U leto 2007. godine pojavila se vest da je Goran dobio dete sa nekadašnjom školskom drugaricom Mirelom Rupić, koju je sreo u Šibeniku tokom odmora 2006. godine.

Glumac je u početku negirao aferu, ali je kasnije priznao da je imao odnos sa Mirelom i da je postao otac devojčice Lane Lurd.

„Kada sam prošlog leta iz Amerike došao u Šibenik, otišao sam da se opustim sa prijateljima… Mirela Rupić je došla da me pozove jer se nismo videli od osnovne škole. Verovatno su umor i vremenska razlika doprineli uticaju alkohola“, rekao je tada Višnjić.

Dodao je da se ne ponosi onim što se dogodilo, ali da je spreman da snosi posledice svojih postupaka.

Goran Višnjić Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Supruga odlučno reagovala

Višnjić je tada tvrdio da je Mirela pokušavala da mu preti i zahteva novčanu nadoknadu. Njegova supruga Eva odlučila je da se oglasi i porukom se obratila Mireli.

„Nije ni prva ni poslednja osoba koja pokušava da se na taj način dočepa poznatih ljudi… Žao mi je deteta koje ima takvu majku“, navela je Eva u poruci.

Iako je Goran najavio DNK test kako bi se utvrdilo očinstvo, devojčicu je priznao i pre nego što su rezultati stigli.

Mirela je nakon početnih sukoba nastavila javno da govori o čitavoj situaciji, ali je kasnije objavila pomirljivu poruku upućenu Evi, čime je medijska drama počela da se smiruje.

Tri godine nije dolazio u Hrvatsku

Nakon skandala, Višnjić se tri godine nije vraćao u Hrvatsku.

U međuvremenu su Goran i Eva proširili porodicu. Njihov prvi zajednički sin Leo Vigo rođen je 7. jula 2011. godine uz pomoć surogat-majke.

Dve godine kasnije, 2013, par je usvojio devojčicu Vivijen Sofiju.

„Lana je prelepa i preslatka devojka“

Iako su sukobi iz prošlosti vremenom utihnuli, Eva je u februaru 2013. godine prvi put javno govorila o vanbračnoj ćerki svog supruga.

„Lana je prelepa i preslatka devojka koju sam imala prilike da upoznam. Moja deca je vole. Ali ona nije moje dete, pa prestanite da me pitate za nju jer ne mogu da pričam o deci čija majka nisam“, rekla je tada Eva.

Njena izjava pokazala je da je odnos između članova porodice vremenom postao mnogo mirniji.

Danas su u prijateljskim odnosima

Goran i Eva danas, prema navodima medija, održavaju prijateljski odnos sa Mirelom Rupić, naročito kada je reč o zdravlju Lane Lurd.

Višnjićeva supruga čak je savetovala Mirelu u vezi sa ishranom devojčice, koja se suočava sa autoimunom bolešću.

U jednom trenutku lekarski tim razmatrao je mogućnost biopsije, kao i potencijalne transplantacije jetre.

Iako je priča koja je 2007. godine punila naslovne strane bila jedna od najburnijih epizoda u životu poznatog glumca, odnosi između nekadašnjih aktera vremenom su se smirili, a fokus je, kako se navodi, danas prvenstveno na dobrobiti Lane Lurd.