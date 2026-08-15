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Glumica Nikol Kidman osvrnula se na svoj brak s Tomom Kruzom i istakla da je taj odnos bio potpuno prirodan deo njenog života. Iako je rano ušla u svet slave, kaže da joj se veza s jednom od najvećih zvezda tog doba činila normalnom, piše British Vogue.

Brak s 22 godine

Kidman je objasnila da se na događajima poput modnih revija i na crvenim tepisima oseća prijatno jer je u taj svet uronila vrlo rano.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman i Toma Kruza iz perioda dok su bili u braku:

1/7 Vidi galeriju Tom Kruz i Nikol Kidman Foto: Profimedia

"Morate da uzmete u obzir za koga sam se udala tako mlada. U taj svet sam gurnuta već s 22 godine. Bila sam zaista mlada", rekla je.

O braku s Kruzom je dodala: "Odjednom sam s 23 godine imala supruga koji je bio svetska filmska zvezda. To mi se činilo potpuno prirodnim. Jednostavno smo se ludo zaljubili i sve je bilo vrlo jednostavno."

Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Karijera i ljubav

Glumica je navela da su mnogi u to vreme bili protiv njihove veze, zabrinuti za njenu karijeru. "Sećam se da su mi ljudi govorili kako će to loše uticati na moju karijeru. Odgovorila sam da me nije briga jer sam bila zaljubljena i želela sam da se udam", poručila je.

Decenija braka i razvod

Kidman i Kruz upoznali su se 1990. godine na snimanju filma "Dani groma". U braku su proveli više od deset godina, a zvanično su se razveli u avgustu 2001. Kidman je kasnije u intervjuu za Vanity Fair govorila o tom periodu.

Foto: Julie Edwards / imago stock&people / Profimedia

"Imala sam mnogo vremena za sebe, što je bilo dobro jer sam bila praktično dete kad sam se udala. Trebalo je da odrastem", izjavila je tada.

Novi život i pogled unazad

Godine 2006. udala se za pevača Kita Urbana.Par je 2025. objavio da se razvodi nakon 19 godina braka, a zajedno imaju ćerke Sandej Rouz i Fejt Margaret. U jednom od ranijih intervjua za New York Magazine, Kidman je objasnila zašto nije volela da govori o braku s Kruzom.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman i Kita Urbana:

1/19 Vidi galeriju Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

"Uvek nerado govorim o tome što sam s 22 godine bila udata za Toma Kruza. Sada sam u braku s muškarcem koji je moja velika ljubav i smatram da bi to bilo nepoštovanje prema njemu", rekla je i dodala kako ju je taj brak zaštitio od negativnih iskustava u industriji.

"Udala sam se iz ljubavi, ali brak s izuzetno moćnim muškarcem zaštitio me od seksualnog uznemiravanja. Radila sam, ali sam istovremeno bila vrlo zaštićena, kao u nekoj čauri", zaključila je.

Video: Nikol Kidman s tamnim obrvama